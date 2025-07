Meņģelē aizvadīts pirmais brīvdabas plenērs projekta “Ota izkrāso novada robežas” ietvaros

Dalībnieki pulcējās plkst. 11.00 pie Meņģeles skatu torņa, kur notika iepazīšanās, radošie vēlējumi un sagatavošanās dienas mākslas piedzīvojumam. Plenērs norisinājās Gnēžu māju teritorijā — gleznaini ainaviskā vietā ar senu ozolu ieskautu enerģiju, pateicoties saimnieces Vinetas viesmīlībai un aktīvai līdzdalībai pasākumā. Īpašs paldies par atbalstu arī Meņģeles pagasta pārvaldniecei Vijai Kauliņai, kuras sirds siltums bija jūtams visas dienas garumā.

Lai gan laika apstākļi bija patiešām izaicinoši — spēcīgs vējš, 13 drosmīgi un iedvesmas pilni dalībnieki pierādīja, ka vēlme radīt mākslu ir stiprāka par jebkuru stihiju. Plenēra mākslinieciskās vadītājas Astras Rubenes profesionālā pieeja un, iespējams, arī Gnēžu māju īpašā aura iedvesmoja dalībniekus uz tik krāsainiem, dzīvespriecīgiem un emocionāliem darbiem.

Dienas gaitā pasākums nemanāmi piesaistīja arī interesentus un ik pa laikam sētā iebrauca ciemiņi pavērot radošo procesu. Par pārsteigumu visiem plenēra dalībniekiem, neformālā vizītē ieradās Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ar kundzi Janu. Izsakot atzinību par apkārtnes sakoptību un vietas īpašo ainaviskumu, ciemiņi novērtēja plenēra dalībnieku radošo veikumu un priecājās par vietējo iedzīvotāju iesaisti kultūras notikumā.

Pēc aktīvas darbošanās brīvā dabā visus gaidīja sirsnīgs mielasts: aukstā zupa Meņģeles gaumē, ko ar prieku galdā cēla saimniece Vineta, un Vijas Kauliņas sarūpētie, svaigi ceptie pīrādziņi un biezpienmaize. Neizpalika silta tēja un pozitīva atmosfēra līdz pat plenēra noslēgumam.

Mākslas piedzīvojums Meņģelē turpinājās ar ekskursiju uz Dullā Daukas muzeju Meņģeles centrā. Un kāpēc ne, ja daļa no no plenēra dalībniecēm bija mērojušas visai tālu ceļu no Rīgas, lai iepazītu Ogres novadā vēl nezināmās vietas.

Un atkal pārsteigums – absolūti unikāla vieta Ogres novadā, kur ikviens ciemiņš var sajust vietējās kopienas radošo izdomu un sīkstumu, dzīves azartu un viedumu reizē. Meņģelē tas ir muzejs, kas veltīts rakstniekam Sudrabu Edžum un viņa varonim Dullajam Daukam. Muzejs ir kā garīgo bagātību lāde, kurā glabājas vērtīga informācija par pagasta vēsturi, identitāti un cilvēkiem. Kur gan vēl Ogres novadā ir Pagasta saimes vērtību galds, vai pagasta rokdarbnieču dāvana Latvijas simtgadē – “Grande” rakstainais cimds, vai foto stends ar visām pagasta ēkām? Tas nav izstāstāms vārdos, tas jums, Meņģeles pagasta kaimiņi un Ogres novada viesi, ir jāredz pašiem!

Muzeja vadītājas Ingrīdas Ķezberes un pagasta “sirds” Vijas Kauliņas aizrautīgā vadībā viesiem tika atklāts arī pagasta rokdarbnieču krāsaini rakstains veikums, foto stāsti par novada rakstniekiem, koktēlniekiem un māksliniekiem — apliecinot patiesību, ka vieta top dzīva tad, kad to piepilda cilvēki, kuri mīl savu zemi un turpina tās stāstu arī šodien.

Šis bija pirmais no četriem plenēriem, kas notiks dažādās Ogres novada vietās, simboliski “izkrāsojot” visas debess puses un apvienojot kopienas, ainavas un radošos cilvēkus vienā mākslas piedzīvojumā.

Sekojiet līdzi nākamajiem plenēriem: https://www.facebook.com/UsinsL

Projekta noslēgumā plenēros tapušie darbi, veltīti Ikšķiles 840. jubilejai, būs apskatāmi Ikšķiles daudzfunkcionālā centra Izstāžu zālē.

Ota izkrāso novada robežas — kad māksla satiekas ar kopienu, daba kļūst par audeklu, bet novads — par radošu stāstu.