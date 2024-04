Meņģelē labiekārtota vēl viena kultūrvieta

Projekta ietvaros tika izveidota un no jauna radīta dobe, iegādāti un sastādīti daudzgadīgi augi, kas labi iekļaujas kopējā ainavā, to vēl paspilgtinot. Kā arī projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 3 gab. koka soli un urna. Koka soli ir veidoti vienojošā dizainā kā pie Meņģelē esošā objekta "Saules rats", savukārt katru no soliem rotā īpaši Sudrabu Edžus grāmatas “Dullā Dauka” citāti, kas aicina cilvēkus apsēsties un ne tikai aplūkot skaisto ainavu uz Zvanu ezeru, bet arī sapņot un cerēt, un iedvesmoties! Bet, lai šī kā pastaigu vieta būtu pieejama arī tumšajos Latvijas gadalaikos, tad projekta ietvaros starp kokiem ir izvilktas gaismas virtenes.



Labiekārtotā teritorija tika atklāta šī gada 1. septembrī, kad ikvienam apmeklētājam bija iespēja gan uzzināt par šīs vietas leģendu, gan nosūtīt atklātnīti ar Daukas bildi un citātiem kādam sev mīļam cilvēkam, tādējādi nesot Meņģeles un šīs vietas vārdu ārpus pagasta robežām.



Projekts nebūtu iespējams bez ļoti daudzu meņģeliešu milzīgās atsaucības, iesaistes un palīdzības gan fiziski, gan padoma. Šī projekta īstenošana ir spilgts piemērs vietējai sabiedrības iesaistei, sadarbībai un līdzdalībai, tāpēc sakām lielu paldies:



Meņģeles pagasta pārvaldei un īpaši pārvaldes vadītājai Vijai Kauliņai, dārzniecei Velgai Zeibotei, muzeja vadītājai Ingrīdai Ķezberei, komunālās daļas darbiniekiem, visiem talkotājiem un palīgiem (Ilzei J., Ivitai, Guntai, Olitai, Sarmītei, Ilonai, Reinim, Orestam, Edgaram, Ivonnai, Ilzei V.) un Kārkliņu ģimenes traktoram.



Estrādes un tās teritorijas atjaunošana ir ieguldījums Meņģeles kultūrvietu un kultūrvides saglabāšanai un attīstībai. Šī ir bijusi lieliska iespēja sāk attīstīt estrādei pieguļošo teritoriju ne tikai kā rekreācijas vietu, bet to jau veiksmīgi kā āra dzīves apmācībām izmanto arī Meņģeles skolēni.



Ogres novada pašvaldības projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”,

Projekts “Meņģeles estrādes teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana”.

