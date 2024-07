Meņģele – «Viedais ciems 2024»

Zīmes apbalvošanas ceremonija jūnija beigās norisinājās Augšdaugavas novada Bebrenē, Latvijas viedo ciemu un lauku kopienu vasaras foruma «Kopienu Persilāde 2024» ietvaros, kurā tika paziņoti astoņi atpazīstamības zīmes ieguvēji no dažādiem Latvijas novadiem, tādējādi iezīmējot Latvijas kartē nozīmīgas un viedas teritorijas. Starp tādiem ciemiem kā Alsunga, Ance, Dekšāres, Jaunlutriņi, Launkalne, Līksna, Pelēči ierindojas arī Meņģele, kas ir pirmais ciems Ogres novadā, kas ieguvis šādu atpazīstamības zīmi. Kopumā šobrīd Latvijā ir 32 vietas, kas ieguvušas atpazīstamības zīmi «Viedais ciems».

Viena no Meņģeles pagasta biedrības «LABizjūta» dibinātājām un radošās darbnīcas «Rozes Māja» īpašniecēm Daiga Eklone stāsta, ka forumā pulcējās gan kopienas, gan viedie ciemi un aktīvās nevalstiskās organizācijas, kā arī pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, politikas veidotāji, uzņēmēji, akadēmiķi, kopienu attīstības profesionāļi un entuziasti, lai kopā stiprinātu kopienas un veidotu ilgtspējīgas sadarbības, dalītos ar zināšanām, pieredzi un apmainītos idejām.

«Forums noslēdzās ar krāšņu apbalvošanas ceremoniju – atpazīstamības zīmes «Viedais ciems 2024» pasniegšanu, kurā ar lepnumu piedalījos gan es, gan citi Meņģeles kopienas pārstāvji: Vija Kauliņa, Sarmīte Poikāne, Olita Rudzīte, Andris Eklons un Adriāna Roze Eklone. Šī zīme apliecina to, ka kopiena skatās vienā virzienā, to, ka ir līdzīgas domas, to, ka esam uzsākuši attīstības ceļu pareizā virzienā. Tas ir lepnums par cilvēku darbu un ciemu kopumā, tas ir lepnums par to, ko mēs darām un kā mēs sadarbojamies, tas ir lepnums par attīstību,» saka Daiga Eklone.

«Viedie ciemi» ir kopienas lauku apvidos, kas pašas veido un pielieto jaunus risinājumus, lai nodrošinātu ciemu dzīvotspēju. Ciemi balstās vietējos resursos, izmanto savas stiprās puses un iespējas. «Viedie ciemi» ir koncepts, kas Eiropā izplatās un guvis popularitāti kopš 2017. gada.

Meņģeles kopienas pārstāvji atzina, ka kopienas sanāksmes ir vērtīgas, kas ļauj visiem kopā pārrunāt aktuālās lietas un dalīties zināšanās, idejās un pieredzē. Šīs tikšanās palīdz veidot spēcīgāku, pašpietiekamāku un noturīgāku kopienu. Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Vija Kauliņa norāda, ka Meņģelē lielākā vērtība ir iedzīvotāji, kuri paši grib, var un dara. Viņa teic paldies kopienas aktīvistiem, kuri iesaistās plānošanas un realizācijas procesos.

Vieds ciems – viedi cilvēki! Viedi cilvēki – vieda Latvija! Tā saka šīs viedo ciemu iniciatīvas iedibinātāji, uzsverot, ka viedums ir process, nevis statisks stāvoklis. «Viedā ciema» statuss tiek piešķirts uz trīs gadiem, kas kopienām neliedz pretendēt uz turpinājumu.

Uzziņai

Kopumā šogad saņemti 19 pieteikumi no dažādiem Latvijas novadiem. Pirmo kārtu pārvarēja un sevi otrajā kārtā prezentēja 14 kopienas, demonstrējot savu pieredzi un inovācijas kopienu un savas vietējās teritorijas attīstībā.

Kopienu pieteikumus vērtēja 13 ekspertu žūrija, kurā darbojās pārstāvji no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts Lauku tīkla, Latvijas Dabas fonda, kā arī pārstāvji no esošajiem atpazīstamības zīmes «Viedais ciems» ieguvējiem.