7. februārī
Plkst. 12.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē notiks burtnīcas “Ogre. Vēsturisko žogu mazās arhitektūras formas” atklāšanas pasākums. Šoreiz uzmanības centrā viss, kas ieskauj zemesgabalu – telpisks elements, kas novelk un vienlaikus reprezentē robežu starp privāto un publisko telpu. Tā ir mazā arhitektūras forma “žogs” – konstrukcijas, kas kļūst par kultūrvēsturiskām liecībām. Žogu ģeometrizētie zīmējumi, simboli un raksti – daži šķiet tīri dekoratīvi, citi nes sevī iespējamu stāstu, kas labi ilustrē jaunās Latvijas valsts tapšanas procesu. Aicina visus interesentus apmeklēt pasākumu. Ieeja pasākumā – bez maksas.
No plkst. 12.00 līdz 15.00 Ķeguma parkā priecēs Meteņdienas jampadracis. Svētku programma sāksies plkst. 12.00 ar pasākuma atklāšanu, ugunskura iedegšanu un masku radošo darbnīcu. Plkst. 13.00 paredzētas rotaļas un lielīšanās sacīkstes kopā ar folkloras kopu, bet plkst. 14.00 – kopīga Meteņdienas putras vārīšana un pankūku cepšana. Pasākuma laikā apmeklētāji varēs iepazīt Meteņdienas tradīcijas, piedalīties sadancošanās aktivitātēs, vizināties ragavās, vērot masku parādi, darboties radošajās darbnīcās un baudīt Meteņdienas ēdienus un dzērienus.
Plkst. 18.00 Suntažu Kultūras namā notiks senioru deju kolektīva "Suncele" 40 gadu jubilejas koncerts "Baltajā putenī", kurā piedalīsies vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sunta" un seniortu deju kolektīvi "Sidrabdancis", "Rīgava", "Ogrēnietis", "Ziemeļblāzma", "Degļi", "Šaltupe", "Līksme", "Kniediņš", "Suncele". Ieeja brīva.
No plkst. 18.00 līdz 21.00 Krapes muižā norisināsies "Sveču taka" – vakara pastaiga īpašā noskaņā, kur gaisma, skaņas un garšas saplūdīs vienā pieredzē. Apmeklētājiem būs iespēja: ūdensdzirnavās izliet savu vaska sveci ar augiem, vīna darītavā “Lauskis” nogaršot augļu vīnu un jauki pavadīt laiku, aveņu parkā nobaudīt “lilofilo”, skaņu mājā klausīties un muzicēt. Vakara gaitā būs pieejama arī ugunskura zupa. Gaismas, siltums un mierīga vakara atmosfēra Krapes muižā – aicināti visi!
Plkst. 19.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā notiks jauniešu deju kolektīvu sadancis "Jaunie sanāca padejot!". Koncertā piedalīsies deju kolektīvi no visas Latvijas. Ieeja - 3 eiro.
8. februārī
Plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē būs iespēja noskatīties animācijas filmu "Flīks". 12 gadus vecs zēns negadījumā zaudē spēju staigāt. Par laimi, no citas dimensijas parādās palīdzīga, pūkaina būtne, kas aizved zēnu fantāzijas piedzīvojumā, kurā viņš atrod veidu, kā atkal staigāt. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 12.00 Meņģeles Tautas namā tiks izrādīta Ķeipenes amatierteātra “Pūce” izrāde – Ināras Šteinbergas luga “Veltiņas misija”. Skatītājiem tiks piedāvāta drāma 10 ainās, kas aizkustinoši atklāj pansionāta iemītnieku ikdienu, attiecības un likteņus. Izrādes režisore – Alda Račika. Biļetes cena - 2 eiro.
Plkst. 13.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejs aicina uz meistarklasi "Es koka tapšana". Iepriekšējas zināšanas vai mākslinieciskas dotības nav nepieciešamas. Visi materiāli tiks nodrošināti, taču, ja vēlies, vari ņemt līdzi savus mīļākos krāsu zīmuļus, flomāsterus vai marķierus. Meistarklasi vadīs māksliniece un sertificēta neirografikas speciāliste Liena Subatiņa–Brazeviča. Dalības maksa - 5 eiro. Mērķauditorija - jaunieši, pieaugušie, seniori. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās - tālr. 65024345. Ieteicams ierasties 10–15 minūtes pirms pasākuma sākuma.
Plkst. 14.00 Tomes parkā folkloras kopa “Graudi” aicina uz jautru tradīciju pasākumu “Metenis Tomē”. Pasākuma laikā būs ugunskurs, dziesmas un rotaļas, lielīšanās sacensības, vizināšanās no kalna, Meteņa dāvanas, kā arī noslēgumā – garda meteņputra. Aicina ierasties ziemas priekiem piemērotā apģērbā un maskās, lai kopīgi izbaudītu Meteņa tradīcijas un ziemas noslēguma svinēšanu.