"Mīlestība septiņās valodās"
14. februārī plkst.19.00 Birzgales Tautas namā Valentīndienas pasākums "Mīlestība septiņās valodās" kopā ar Roberto Meloni. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 10.februārim, zvanot uz tālruni – 29424612 (Mudīte).

Ieeja pasākumā ar derīgu covid-19 sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu, jālieto medicīniskā maska vai respirators;
-bērniem līdz 11 gadiem sertifikāts nav jāuzrāda;
- bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

