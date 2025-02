Mīlestības pinekļos; Fragments no grāmatas «MEŽU VIDŪ, OGRES LĪČOS» SARMĪTE POIKĀNE

Manas nu jau mirušās mātesmātes Minnas iemīļots teiciens bija: «Kā lai nedeg sili, ja pat purvi deg?» Ar to viņa domāja mīlas būšanas, no kurām nav pasargāts ne jauns, ne vecs. Arī es tagad mēģināšu runāt par to. Es zinu, nebūs viegli. Varbūt pat man nekas nesanāks, jo tēma ir kutelīga un ciems ir mazs. Negribu nevienā viest nelāgas izjūtas, tāpēc te nebūs ne vārdu, ne uzvārdu, ne citu nepārprotamu pazīmju, taču notikumi būs īsti. Dažus esmu noklausījusies no pieaugušajiem bērnībā, dažus man stāstījuši paši meņģelieši tagad, dažus esmu novērojusi pati.