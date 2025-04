Attēls no LNKC arhīva

Ministres kundze, vai tiešām neesam gana labi, lai piedalītos kopīgajos tautas svētkos? Viktorija Slavinska-Kostigova

Kopš kura laika Dziesmu un deju svētki ir pārvērtušies par zvērīgu konkursu, kur uzstāties ļauts tikai labākajiem no labākajiem? “Uzturēt mūsu tautas instrumenta kokles spēli reģionos – tā ir mūsu, kokles skolotāju misija un, to darot, nereti jūtamies, kā ejot pret straumi. Jaunie koklētāji ir jāpiesaista mūzikas skolām, kur audzēkņu skaits ik gadus sarūk, jānotur viņu motivācija, jāuztur spēles tradīcija. Un tomēr mēs to darām un nesūdzamies,” tā vēstīts nupat Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei nosūtītajā atklātajā vēstulē. Tās autori ir Vidzemes reģiona koklētāju anasambļa vadītāji. Vēstuli radīt mudinājusi netaisnības sajūta saistībā ar “koklētāju dalību XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos”. Lielā sāpe – ansambļi nav atzīti par gana labiem, lai tajos piedalītos.