Kā stāsta idejas autors, režisors un mūzikas skolotājs Kristaps Kiršteins: “Attālinātais mācību process ir prasījis daudz iekšēju resursu visām iesaistītajām pusēm – skolēniem, vecākiem un, protams, skolotājiem. Pirms pandēmijas varējām lepoties ar krāšņu kultūras dzīvi mūsu skolā, taču, pieaugot ierobežojumiem, bijām spiesti daļu pasākumu pārcelt uz virtuālo vidi vai atteikties no tiem vispār. Tāpēc atvērto durvju ietvaros radās ideja izgaismot skolas ēku, izceļot katru mācību jomu un atgādinot, ka, neskatoties uz attālināto mācību procesu, skolas sirds turpina pukstēt.”
Projekta filmēšanas vajadzībām skola iemirdzēsies jau šo sestdien, 15.maijā, taču, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, aicinām nepulcēties. Skolas mājaslapā no 15.maijā būs dzirdams audio gids, kas stāstīs par Ogres Valsts ģimnāzijas piedāvājumu topošajiem ģimnāzistiem, viņu vecākiem un citiem interesentiem.
Cerot uz kopības sajūtu, aicinām arī citas Latvijas skolas jau nākamajā nedēļas nogalē no 22.- 23. maijam atstāt savos logos degam gaismas un šo notikumu dokumentēt, izmantojot tēmturi #ienācIzglītībasgaismā.
Idejas tapšanu palīdz realizēt Ogres novada pašvaldība, Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un Eiropas Savienības programma “Erasmus+”, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.
Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija