Četrdesmit gadi ir ļoti pateicīgs laiks. Ir uzkrātas zināšanas un pieredze, un iezīmējies savs īpašais raksturs. Iesācēja nedrošo taustīšanos ir nomainījusi paļāvība par savu varēšanu un spēja sekot līdzi laikam, bet saglabājot savu pašpietiekamību kopējā kultūrtelpā.
Muzejs mainās un atrod aizvien jaunus izteiksmes veidus, apliecinot savu radošo potenciālu, un ar savu īpašo auru tas harmoniski iekrāso pilsētas kopējo tēlu.
Svinot apaļo jubileju, priecājoties paši un iepriecinot pilsētas iedzīvotājus un viesus, muzejs nedēļas nogalē būs tērpts svētku rotā. Aicinām izbaudīt īpašo noskaņu un kapelas “Hāgenskalna muzikanti” uzstāšanos 3. jūlijā plkst. 19.00. Klausītājus priecēs romantiskas ziņģes, deju mūzika, zināmu un nezināmu autoru tautā iemīļotas un mazāk zināmas dziesmas.
Kapelas dibinātājs un vadītājs Ilmārs Pumpurs ir mūziķis, etnomuzikologs, tradicionālo mūzikas instrumentu ekspozīcijas un instrumentu darbnīcas ”Skaņumāja” izveidotājs. Kapelas dalībnieki ir Zane Kriumane - vijole, Sandra Lipska- cītaras, Rolands Zelčs - akordeons un Ilmārs Pumpurs - kontrabass, mandolīna.
Kapela “Hāgenskalna muzikanti” darbojas kopš 1998. gada. Tā tika izveidota ar mērķi popularizēt latviešu instrumentu spēles tradīcijas un mūzikas repertuāru, kas balstīts 19. gs. beigu un 20. gs. pirmās puses sadzīves muzicēšanas stilos. Kapelu muzicēšanai raksturīgais akustisko instrumentu sastāvs un tradicionālā spēles maniere, kas balstās muzikantu saspēlē, improvizācijā un individuālajā meistarībā, kas veido “Hāgenskalna muzikantu” īpatnējo skanējumu.
Informāciju sagatavoja Ogres Vēstures un mākslas muzejs