Ceturtdiena, 7. maijs, 2026 08:47

“Muzeju nakti” būs iespēja piedzīvot arī Ogrē

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet
Foto: Ogres novads
Šogad starptautiskajā akcijā “Muzeju nakts” Latvijas muzeji iepazīstinās ar vēsturisku priekšmetu piedzīvojumiem. Arī Ogres Vēstures un mākslas muzejs ir sagatavojis izzinošu un aizraujošu programmu muzeja apmeklētājiem.

Ar prgrammu "Priekšmeta piedzīvojumi: ar cepuri galvā un karogu slēptuvē" Ogres Vēstures un mākslas muzejā 23.maijā no plkst. 19.00 līdz 23.00 notiks "Muzeju naktis".

Plkst. 19.00 ekspozīcijā “Brīvības ceļš” būs iespēja satikt Latvijas Neatkarības kustības dalībniekus un dzirdēt stāstu par Latvijas karoga slēpšanu 20. gs. 80. gadu sākumā.
Plkst. 20.00 muzeja ēkā Brīvības ielā 36 notiks ekskursija izstādē “Cepuru karaliene un viņas batikas” kopā ar kuratori Irēnu Bužinsku.
Plkst. 21.00 aicinām uz cepuru izgatavošanas darbnīcu Lienas Subatiņas–Brazevičas vadībā.
Ieeja – bez maksas.

