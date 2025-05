Muzeju nakts, ģimenes diena, koncerti un daudzi citi pasākumi gaidāmi nedēļas nogalē Ogres novadā

16. maijā

Plkst. 18.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks izstādes “Ogres novada mākslinieki” atklāšana. Konkursa izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 17. maija līdz 3. augustam. Atklāšanas dienā ieeja būs bez maksas.

Plkst. 18.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā priecēs koncertprogramma “Imanta Kalniņa dziesmu pērles”. Ieeja - 3 eiro.

Plkst. 18.30 Lielvārdes Kultūras namā gaidāms danču vakars kopā ar Ogres Danču kluba muzikantiem un Lielvārdes kapelu. Biļetes cena 3 eiro.

Plkst. 22.00 Birzgales Tautas namā notiks balle ar Jāni Krūmiņu no grupas “Apvedceļš”. Ar latviešu deju mūziku un ārzemju hitiem starplaikos izklaidēs Dj Gunchs. Biļetes - 5 eiro.

17. maijā

No plkst. 10.00 līdz 18.00 Ogres Trīsvienības baptistu baznīcā aizraujošas aktivitātes ģimenēm, piedaloties Vislatvijas projektā “Atvērto baznīcu diena”. Ogres pilsētas ielās tiks organizēta arī izzinoša virtuālā spēle viedierīcēs.

Plkst. 12.00 pie Rembates Tautas nama aicina lielus un mazus uz sirsnīgu ģimenes dienas pasākumu! Ieeja bez maksas.

Plkst. 13.00 Tīnūžu Tautas namā notiks lībiešu oriģinālmūzikas koncerts “Trīs krasti”. Ieeja bez maksas.

Plkst. 17.00 Suntažu Kultūras namā skanēs koncerts “Galda dziesmas”, kurā piedalīsies jauktais koris “Suntaži” un pavadošā grupa Ērika Zepa vadībā. Īpašie viesi - folkloras kopa “Ēdol's ķist”. Koncerta vadītājs - Imants Strads. Biļetes - 3 eiro.

Plkst. 17.00 Ikšķiles Tautas namā notiks sieviešu vokālā ansambļa “Nona” un vīru vokālā ansambļa “Tikai tā” koncerts “Sadziedam pavasarī!”. Īpašais viesis - Varis Vētra. Ieeja bez maksas.

No plkst. 17.00 Ķeguma muzejā Tomē notiks Muzeju nakts pasākumi. Sagaidīs gan radošas ritma un dzejas performances, gan sirsnīgu koncerts; varēs arī aplūkot zīmējumu izstādi. Muzejs būs atvērts līdz plkst. 1.00!

Arī Ciemupē gaidāmi Muzeju nakts pasākumi: plkst. 17.30 animācijas filma “Telmas ideālā dzimenīte”, plkst. 17.30-21.00 rotaļlietu izstādes, plkst. 19.00 bērnības dienu atmiņu stāsti. Apmeklējums uz visām norisēm bez maksas.

Muzeju nakts pasākumi Ogres Vēstures un mākslas muzejā: no plkst. 19.00 līdz 20.00 muzeja ēkā Brīvības ielā 2 kopā ar vīru kopas “Vilki” dziesmām un stāstiem par personībām varēs iziet cauri jaunajai ekspozīcijai “Brīvības ceļš”, savukārt pie ēkas Brīvības ielā 36 no plkst. 20.00 līdz 22.00 notiks dejas kopā ar Ogres Danču klubu. Abas ēkas būs atvērtas no plkst. 18.00 līdz plkst. 23.00.

18. maijā

Plkst. 11.00 Meņģeles Tautas namā notiks aromterapijas nodarbība izglītojošo nodarbību ciklā par ēterisko eļļu izmantošanas iespējām mājas apstākļos. Dalības maksa 3 eiro.

Plkst. 12.00 Ikšķiles luterāņu baznīcā paredzēts labdarības koncerts “Kultūras mantojums no paaudzes uz paaudzi”. Uzstāsies mūziķi Dināra Rudāne, Edvīns Ozols un Artjoms Sarvi. Pēc koncerta būs iespēja baudīt sarunas un nelielas uzkodas baznīcas dārzā. Ieeja par ziedojumiem Jāņa Kugas altārgleznas atjaunošanai.

Plkst. 15.00 Tomes Tautas namā būs iespēja noskatīties Vecumnieku Tautas nama amatierteātra "Vecmuiža" izrādi “Es tevi atradu”.

Plkst. 16.00 Madlienas Kultūras namā notiks ģimenes dienai veltīts bērnu vokālo ansambļu koncerts. Ieeja bez maksas.