Mūzika, dejas, kūkas, parādes, BMX šovs, uguņošana un daudzi citi pasākumi priecēs nedēļas nogalē Ogres novadā

Ogres novada un pilsētas svētki
22. augustā Ogres novada svētkos atklās Ogres novada krāšņumu un daudzveidību! Piedaloties aizraujošās aktivitātēs un satiekot radošus ļaudis, iepazīs novada pilsētas un pagastus. Baudīs sirsnīgus Ogres novada amatiermākslas kolektīvu koncertus, laiskosies brīvdabas kinoseansā un lustēsies svētku ballē!
23. augustā Ogres pilsētas svētkus svinēs krāšņi un vērienīgi! Ļausies mūzikai un dejām koncertos dažādām gaumēm, sportos un jutīs līdzi sportistiem, vēros laivu parādi, baudīs mākslu, kino, uguņošanu un citus aizraujošus notikumus Ogres pilsētvidē.
Zemnieku un lauksaimnieku diena Meņģelē
23. augustā no plkst. 10.00 Meņģelē tiks svinēta Zemnieku un lauksaimnieku diena. Gaidāms Tvīda brauciens ar velosipēdiem un īpaši pušķota tehnikas parāde, svētku atklāšana kopā ar Madlienas Kultūras nama pūtēju orķestri, brokastiņas un pusdienas, lielie burbuļi, Ilgoņa Lapiņa foto un koka darbu izstāde, ziedu kompozīcijas veidošana, Meņģeles kūku cepēju gardumi, BMX šovs, svētku koncerts un citas aktivitātes.
Kapusvētki
23. augustā plkst. 11.00 notiks luterāņu kapusvētki Berkavas kapos Tomē, plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki Tomes kapos. 24. augustā plkst. 15.00 paredzēti Romas katoļu draudzes kapusvētki Jumpravas pagasta kapsētā.