Ķepu patruļas suņuki Čeizs un Skaja ir gatavi parādīt Bembijam, kā kļūt par Ziemassvētku vecīša lielo palīgu! Caur āķīgiem uzdevumiem un skanīgām dziesmām dosimies neaizmirstamā piedzīvojumā un visi kopā kļūsim par Ziemassvētku vecīša brašajiem palīgiem!
Biļetes cena sākot no 9,00 EUR, biļetes iespējams iegādāties elektroniski šeit: , kā arī Lielvārdes kultūras nama kasē darba laikā.
Uz tikšanos!
Ieeja uzrādot sadarbspējīgu covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
Lai nodrošinātu biļešu un COVID-19 sertifikātu pārbaudi, lūdzam ierasties uz izrādi no plkst. 17.00