Lai skan! - ir šī gada svētku CEĻO OGRĒ moto, tāpēc mūzikas skaņu piepildīti solās būt gan paši svētki, gan ceļš līdz tiem. Atsevišķu maršrutu vilcienu vagonos svētku atmosfēru radīs ģitāras, saksofona un čella skaņas.
Ogres dzelzceļa stacija atrodas pašā pilsētas centrā, tāpēc ir ļoti ērti izmantot vilcienu satiksmi, lai pilnībā izbaudītu Pilsētas svētkus.
20. un 21. augustā, turpinot aizsākto tradīciju, Ogres svētku laikā iepazīt dažādas vietas pilsētā no Pārogres līdz pat Jaunogrei, ceļojuma maršruts vedīs uz vairāk nekā 20 pieturvietām, ko piepildīs mūzika, dejas, kino, sports un citas aktivitātes.
Sestdien, 21.augustā dažādu laikmetu klasiskā mūzika skanēs sanatorijā OGRE, kur uzstāsies čellu kvartets QUATTRO VOCI, arfiste Elizabete Lāce, bet dzeja un mūzika krustosies kamermūzikas un dzejas koncertā BAHS UN BRODSKIS.
Brīvdabas skatuvē Bērnu laukumā Vidus prospektā 25 priekšpusdienā programma bērniem ar O. Vācieša muzikālajiem dzejoļiem un 7 pasakām par Ņukucīti, bet pēcpusdienā īpašie viesi – SANSUSĪ akordeonistu kautiņš.
Piektdienas vakara noslēgumā ar skaistām melodijām no Pilsētas skvēra skatuves ceļotājus sveiks grupas SESTĀ JŪDZE, VERY COOL PEOPLE & PAULA SAIJA un pašmāju rokgrupa COLT, savukārt sestdien svētku apmeklētājus priecēs koncerts DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ.
CEĻO OGRĒ svētku norises sāksies pulksten 10.00 un turpināsies līdz pat pusnaktij.
Plašāka informācija par svētku aktivitātēm un norisi lasāma afišā.
Pasākumu laikā lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus. Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem atsevišķu pasākumu apmeklējumam tiek piemēroti papildu nosacījumi. Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.