17. oktobrī
Plkst. 10.00 Ķeguma pilsētas Tautas namā turpināsies pasākumu cikls Ķeguma apkaimes senioriem "Notici sev". Otrā tikšanās būs ar gešteltterapeiti Elīnu Zelcāni – kā saglabāt dzīvesspēku un izvēlēties labāko sevis versiju senioru vecumā. Ieeja bez maksas.
Plkst. 20.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē notiks XVIII starptautiskā tautas mūzikas festivāla "Dzīvā mūzika" deju vakars "No vecā muzikanta burtnīcas". Būs polkas un fokstroti, valši un marši. Biļetes: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu.
18. oktobrī
Plkst. 10.00 Ogres Zilo kalnu Starta laukumā sāksies izzinoša saruna un ekskursija pa Ogres Zilajiem kalniem. Gaida ikvienu interesentu! Kopā gūs jaunas zināšanas, baudīs krāšņu rudens ainavu, svaigu skujkoku meža gaisu un uz ugunskura vārītu zupu! Eksursija ir bez maksas.
Plkst. 11.00 Madlienas bibliotēkā gaidāma radošā darbnīca kopā ar Ingrīdu Sūnu. Lūgums pieteikties iepriekš pa tālruni 65039026 vai Madlienas bibliotēkas "Facebook" lapā. Bērnus līdz 8 gadu vecumam gaidīs kopā ar kādu pieaugušo.
Plkst. 11.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās un sarunas ar rakstnieci Janu Egli. Viņa ir dzejniece, rakstniece un dziesminiece no Kurzemes. Pēc viņas stāstu motīviem veidots scenārijs režisores Daces Pūces filmai “Bedre” (2020). Šoruden Latvijas Nacionālajā teātrī skatuves dzīvi sāka “Egles stāsti” Ināras Sluckas dramatizējumā. Savos darbos rakstniece skar vispārcilvēciskus jautājumus un skaudru īstenību, reizē saglabājot spēju arī pasmaidīt par dzīves paradoksiem. Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.
Plkst. 13.00 Taurupes muižas klētī gaidāma gleznotāja Valda Kaprāļa personālizstādes “Ceļojums klusumā” atklāšana. Valdis Kaprālis (dz. 1954) ir mākslinieks, kurš visvairāk pazīstams kā ainavists un kluso dabu gleznotājs. Viņa darbos, kas veidoti eļļas tehnikā, dabas motīvi iegūst simbolisku un vispārinātu nozīmi, sekojot tonālās glezniecības principiem. Glezniecība Kaprālim ir dzīvesveids un aizraušanās jau kopš bērnības. Izstādes darbi ir kā personiski stāsti, kas sakņojas mākslinieka dzīves pieredzē. Gan pašportrets, gan gleznas “Cesvaines pils” un “Rudens vakars” atklāj ne vien Kaprāļa profesionālo meistarību, bet arī viņa dziļo saikni ar ainavu un vidi, kurā viņš dzīvo un strādā. Izstāde apmeklētājiem pieejama no 18. oktobra līdz 1. februārim.
Plkst. 16.00 Madlienas pagasta Kultūras namā priecēs bērnu vokālo ansambļu koncerts “Rudens dziesmu festivāls Madlienā”. Piedalīsies bērnu vokālie ansambļi. Ieeja brīva.
Plkst. 16.00 Ķeguma Tautas namā skanēs Ķeguma Tautas nama jauktā kora "Lins" koncerts "Dziesmas Latvijai". Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Lauberes pagasta Kultūras namā notiks Latvijas vecmāmiņu konkursa "Grandma Latvia 2025" piektās kārtas pasākums "Talanta priekšnesums". Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā gaidāms festivāla "Dzīvā mūzika" koncerts. Polkas un fokstroti, valši un marši – no vecā muzikanta burtnīcas. Piedalīsies: Lielvārdes kapela, kapela "Brička", Oskars Patjanko un Ilona Dzērve, LMMV Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas tradicionālās mūzikas programmas audzēkņu ansamblis, "Skaņumājas muzikanti", Gaila Kirdiene, Arvīdas Kirda, Dovaide Kurīte un Laura Lukenskiene (Viļņa, Kauņa, Lietuva), "Wren Music" (Devona, Anglija). Ieejas maksa - 5 eiro. Biļetes pieejamas Lielvārdes pilsētas Kultūras nama kasē.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē priecēs tautas deju ansambļa "Ogre" koncerts “Koncerts būs!”. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
19. oktobrī
Plkst. 11.00 Ciemupes Tautas namā tiks izrādīta animācijas filma visai ģimenei "Lepnā princese". Tālu jo tālu karalistē dzīvoja skaistā princese Krasomila. Tā kā jaunai meitenei nav pārāk interesanti pārvaldīt veselu karaļvalsti, visas garlaicīgās karaļvalsts lietas tika uzticētas viņas padomdevējiem. Nogaršojuši varu, viltīgie padomnieki izdomāja plānu, kā sagrābt visu karaļvalsti. Viņi nolēma apprecināt princesi ar vāju un bezpersonisku princi, kuram nebija nodoma valdīt. Viņi atrod šādu princi, bet lepnā Krasomila viņu izsmej un atsakās viņu apprecēt. Biļetes: 3 eiro.
Svētdien Tomes pagasta kapsētās gaidāms svecīšu vakars: Tomes kapos un Berkavas kapsētā Tomē. Svecītes var novietot visas dienas garumā.