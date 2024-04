Mūzikas vakars Madlienā un ziedojumu vākšana Ukrainas aizstāvjiem

Pasākums sāksies plkst. 20.00 un pamatā būs diskotēka, kurā spēlēs dīdžeji no Madlienas, Lauberes, Suntažiem un Lēdmanes. Pasākuma norises laikā darbosies karaokes stūris un tiks organizētas spēles un citas atraktivitātes. Uz to aicināts ikviens interesents, kurš ir atbalstījis vai vēlas atbalstīt Ukrainas aizstāvjus to cīņā pret Krievijas agresiju.



“Ko es esmu izdarījis, lai būtu labāk? Ar šādu domu man radās ideja par labdarības pasākuma organizēšanu. Jautājums, kuru mums katram biežāk vajadzētu uzdot pašam sev. Šobrīd ir smags laiks gan Ukrainas tautai, gan pasaulei kopumā. Ikkatrs no mums kaut reizi ir aizdomājies, kas notiks, ja Ukrainas tauta nespēs, ja tā salūzīs un okupanti ņems virsroku. Kas būs tālāk, kas notiks ar mums, pārējo pasauli? Bet cik daudzi ir darījuši vai kaut vai tikai padomājuši par to, kā palīdzēt? Kā stiprināt Ukrainas aizstāvjus, lai tie spētu izcīnīt šo svarīgo cīņu visai pasaulei,” uzsver pasākuma idejas autors Jānis Atslēdziņš.



Ieejas maksa pasākumā būs par ziedojumiem. Būs arī iespēja ziedot elektroniski. Ziedojumu vākšana norit sadarbībā ar biedrību “Ganta fonds” un zemessargu Juri Ulmani.

Ziedojumi veicami:

“Ganta Fonds”

Reģ. nr. 40008242095

LV76HABA0551055747168

Maksājuma uzdevumā jānorāda: Mūzika Ukrainai.