Ceturtdiena, 22. jūlijs, 2021 12:29

“Nakc oriententerēšanās 2021”

Tas brīdis ir klāt - pēc gada pauzes ir atgriezies “Nakc oriententerēšanās 2021” pasākums!
Jau septīto reizi Lielvārdes pilsētas svētku ietvaros aicinām piedalīties aizraujošās komandas sacensībās – “NakC oriententerēšanās”. Tās ir komandas sacensības, kurās ar attēlu un kartes palīdzību jāorentējas Lielvārdes pilsētas teritorijā. Tā kā šis pasākums norisinās naktī - jautrība, azarts un piedzīvojums garantēts.

Arī šogad būs iespēja piedalīties divās trasēs: "Lielais aplis” un “Mazais aplis”, kurš būs piemērotāks ģimenēm ar bērniem.
Šogad pirmo reizi atsevišķi, abos apļos, tiks izdalīta elites grupa, kurā sacentīsies jau pieredzējuši šī pasākuma dalībnieki, tādēļ lielāka iespēja ik vienam pierādīt savas orientēšanās spējas Lielvārdē!


Aizpildi pieteikšanās anketu un gaidi apstiprinājumu e-pastā!
Ar pasākuma nolikumu rūpīgi iepazīsties šeit: nolikums
Vairāk informācijas pa tālruni - 27633024
Uz tikšanos 30.jūlijā plkst. 23:30 Lāčplēša laukumā (Tirgus laukumā)!​

