Arī šogad būs iespēja piedalīties divās trasēs: "Lielais aplis” un “Mazais aplis”, kurš būs piemērotāks ģimenēm ar bērniem.
Šogad pirmo reizi atsevišķi, abos apļos, tiks izdalīta elites grupa, kurā sacentīsies jau pieredzējuši šī pasākuma dalībnieki, tādēļ lielāka iespēja ik vienam pierādīt savas orientēšanās spējas Lielvārdē!
Aizpildi pieteikšanās anketu un gaidi apstiprinājumu e-pastā!
Ar pasākuma nolikumu rūpīgi iepazīsties šeit: nolikums
Vairāk informācijas pa tālruni - 27633024
Uz tikšanos 30.jūlijā plkst. 23:30 Lāčplēša laukumā (Tirgus laukumā)!