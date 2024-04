Ne tikai sarunas par grāmatām

Rinalda atzina, ka šobrīd nav noskaņojums uz lasīšanu, bet labprāt dalījās ar iespaidiem par teātri un kino. Pārsteidzis “Leopoldštates” aktieru ansamblis, jo šķitis, ka visa Dailes teātra trupa uz skatuves. Izcils bijis R. Paula un A. Keiša koncertuzvedums. Toties E. Gaujas filma “Pastkarte no Romas” šķitusi pliekana. Tās iespaidā pārlasījusi N. Spārksa romānu “Piezīmju grāmatiņa”.

Māra J., pēc bērnu ieteikuma, izlasīja B. N. Lindeblāta “Varbūt es maldos” un ieteica to Rasmai B. Grāmata par meža budistu mūkiem, kuri dzīvo Taizemē, būdiņās, un meditē. No nozaru literatūras izlasīja “Vai medicīna mums joprojām nāk par labu?”, tā pārsteidza ar iesējumu, kur brīžiem lieli, brīžiem mazi burti, krāsainas bildes pāri tekstam. Viena no tēmām par zālēm un to blakus parādībām. Medicīna nevar līdzēt pret visām kaitēm, uz to nevajag paļauties, bet atbildību par veselību ņemt savās rokās. Māra S. piemetināja: “Katras zāles ir inde un katra inde ir zāles”. Rasma no katras grāmatas nolasīja pa fragmentam.

Māra S. pēdējā laikā izlasījusi divas bērnu grāmatas no kategorijas 4. – 6. klase, tas licies aizraujoši un paticis. Pirmā bija L. M. Elkotas “Mazās sievietes”, otra A. Portinas “Radio Popovs”, tā ir ļoti sirsnīga grāmata, kur galvenie varoņi ir novārtā pamestie bērni, bet ir pieaugušie, kam izaug lielas ausis, kad dzird bērnu nopūtas un dodas palīgā. Iesaka visiem izlasīt.

Rūtai sagadījās vairākas grāmatas ar smagām tēmām pēc kārtas: I. Dzene “Vistumšākās ir ēnas starp mums”, E. Odrēna “Krustojums” un M. Krekles “Rudens šogad būs agrs”, lai nedaudz to visu atšķaidītu, kamēr tiek uz bibliotēku, no sava grāmatplaukta lasīja Vollesu. T. Kinnunena “Nožēlu neizteica” pārsteidza ar to, ka rakstnieks vīrietis var iejusties piecu, no kara bēgošu, sieviešu ādā. K. Dodas “Pūķa sirds” licis pasmieties par to, kā amerikāņu autori māk savīt kopā nesavienojamas lietas un nav nozīmes, cik tas ir loģiski. Moments, kad varone noplūc pēdējo reto augu, lai to glābtu, pavairotu – ieliek plastmasas maisiņā, šķitis īpaši uzjautrinošs. Ir sajūsmā un iesaka skatīties seriālu “Pansija pilī”, tur ir viss – aktieri, scenārijs, tērpi, joki un jautrība.

Nākamā tikšanās 8. aprīlī. Gaidīti visi interesenti!