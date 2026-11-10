Nebūs kultūras - nebūs Latvijas! Kultūras nozare dodas protesta gājienā

"Ne viens vien rakstnieks gadā savā profesijā nopelna mazāk nekā izbijis Saeimas deputāts saņem atlaišanas pabalstu. Problēmu ir pārāk daudz, tās ir dziļi ielaistas. Nebūs kultūras – nebūs Latvijas. Mēs varam panākt tikai visi kopā," tā rakstnieks.
Viņš arī aicina kolēģus, mediju pārstāvjus, neizmantot šo akciju, lai veidotu PR politiķiem. "Es aicinu gājiena dalībniekus izvairīties no provokatoriem un neļauties medainiem solījumiem. Neļausim kultūras vārdā runāt tiem, kam tā ir vienaldzīga. Šis ir stāsts par mūsu izdzīvošanu."
"Mēs gribam arī rosināt izpratni, ka kultūra ir kas tāds, uz ko ir tiesības katram pilsonim," tā šorīt Latvijas Radio raidījumā "Labrīt" skaidroja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore, Latvijas Profesionālo mūzikas kolektīvu asociācijas valdes locekle Indra Lūkina.
Latvijas Radošo savienību padome (RSP) kopā ar Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociāciju (LKNVOA) izplatījusi kopīgu aicinājumu saglabāt kultūras finansējumu. RSP un LKNVOA atklātā vēstule par nepieciešamību nepieļaut kultūras budžeta samazināšanu 2027. gadā izskanējusi vairākos Latvijas medijos. "Priecājamies arī par katru, kas ar šo ziņu dalījās.
Atklātajai vēstulei par kultūras budžeta saglabāšanu pievērsušies vairāki Latvijas mediji, rosinot plašāku sarunu par kultūras nozīmi un tās finansējumu. Aicinām iepazīties ar publikācijām, dalīties ar tām un turpināt sarunu par to, kādu vietu kultūrai redzam Latvijas nākotnē.
Jo plašāka būs sabiedrības informētība, jo lielāka iespēja panākt, ka kultūra arī turpmāk tiek uztverta kā viena no Latvijas prioritātēm, kā to norādīja vairums politisko partiju savās partiju programmās pirms vēlēšanām. Tādēļ šis ir arī aicinājums politiķiem turēt vārdu un pildīt savus solījumus," tā RSP pārstāvji.
Protestē - vairāki simti
Vairāki simti cilvēku, izsaucot saukļus, otrdien no Latvijas Nacionālās operas un baleta skvēra devās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā, lai pievērstu uzmanību atalgojumam kultūras nozarē. Cilvēkiem rokās bija pašdarināti plakāti ar dažādiem saukļiem, piemēram, "Kultūra nav hobijs", "Strādāt par grašiem nav māksla", "Darbs muzejā=māksla (iz)dzīvot", "Laimes lācis [ne]atnāks", "Pastāvēs, kas saņems algu", "Gudrībai ir robežas, muļķībai nav", "Kultūra ir darbs", "Mēs gribam strādāt Latvijā, vai jūs gribat mūs?" un citiem.
Gājiens sākās pie LNOB, tā maršruts veda gar Brīvības pieminekli, bet galapunkts bija Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" rīkotāji uzsver, ka 2026. gada otrajā ceturksnī vidējā bruto darba samaksa kultūras mantojuma iestādēs bija 1395 eiro, skatuves mākslas nozarē - 1365 eiro, savukārt sabiedriskajā sektorā vidēji - 1926 eiro.
"Ilgstoši zemais atalgojums veicina pieredzējušu speciālistu aizplūšanu no nozares un Latvijas, vienlaikus apgrūtinot jaunu profesionāļu piesaisti. Tā ir problēma, kuras sekas nākotnē izjutīs visa sabiedrība - kultūras piedāvājuma kvalitātē, daudzveidībā un pieejamībā," pauž akcijas rīkotāji.