No 16. līdz 22. jūlijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Kārlis, Eliass, Markuss, Malvīne, Jurģis, Kristaps, Ārija Tīna.
No 16. līdz 22. jūlijam mūžībā devušies:
Ciemupē
Modris Dzanuška (1968)
Andris Grāvels (1961)
Ikšķilē
Mudīte Rītere (1964)
Lēdmanē
Valērija Kviesone (1932)
Lielvārdē
Viktors Zaharenkovs (1954)
Madlienā
Uldis Purcens (1937)
Ogrē
Aija Briede (1961)
Mihails Čornijs (1941)
Rūta Riekstiņa (1953)
Igors Tarkovs (1953)
Inese Upīte (1950)
Arnis Zaics (1975)
Rembatē
Andris Liepa (1958)
Suntažos
Leontīne Medne (1938)