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Sestdiena, 25. jūlijs, 2026 10:36

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 14 novadnieki

OgreNet/OVV
Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 14 novadnieki
Foto: freepik
Sestdiena, 25. jūlijs, 2026 10:36

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 14 novadnieki

OgreNet/OVV

No 16. līdz 22. jūlijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 14 novadnieki.

No 16. līdz 22. jūlijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Kārlis, Eliass, Markuss, Malvīne, Jurģis, Kristaps, Ārija Tīna.

No 16. līdz 22. jūlijam mūžībā devušies:

Ciemupē

Modris Dzanuška (1968)

Andris Grāvels (1961)

Ikšķilē

Mudīte Rītere (1964)

Lēdmanē

Valērija Kviesone (1932)

Lielvārdē

Viktors Zaharenkovs (1954)

Madlienā

Uldis Purcens (1937)

Ogrē

Aija Briede (1961)

Mihails Čornijs (1941)

Rūta Riekstiņa (1953)

Igors Tarkovs (1953)

Inese Upīte (1950)

Arnis Zaics (1975)

Rembatē

Andris Liepa (1958)

Suntažos

Leontīne Medne (1938)

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