Kurš iegūs skanīgākās sirdsdziesmas titulu – par to lems skatītāji, balsojot tiešraidē un izsakot savu muzikālo izvēli.
Latvijas Sabiedriskā medija raidījuma režisors Arvīds Babris uzsver, ka, pārlūkojot šī “Latvijas Sirdsdziesmas” jubilejas gada finālistu sarakstu, īpašs prieks ir par daudzajiem jaunajiem vārdiem. Finālā pirmo reizi iekļuvuši Edvards Strazdiņš, grupa “eLeR2”, kuras seja ir Liepājas teātra aktieris un dziedātājs Viktors Ellers, aktieru apvienība “GraBulis”, kā arī solistes Gita Strēlniece un Līga Avota Kraukle. “Finālistu vidū ir arī tādi sastāvi, kuros apvienojušies jau iemīļoti mākslinieki un debitanti. Te noteikti jāmin Edgars Pujāts un “Pirmā reize”, projekts “Raitis un Bruno”, kā arī orķestris “Jūrmala”. Savukārt skatītāju iecienīto sirdsdziesmu izpildītāju pulku šogad pārstāvēs Liene Šomase, Aija Legzdiņa, Jānis Moisejs, Roberts Ošiņš, Artūrs Reiniks, grupas “Zeļļi” un “Zelta Kniede”, kā arī Dziesmu svētku diriģenti Sandris Dubovs un Aldis Kise. Vakara programmu kuplinās gan kori, gan deju kolektīvi,” stāsta A. Babris.
Režisors norāda, ka raidījums šogad svin ne vien savu desmito gadadienu, bet arī godinās vairākus nozīmīgus jubilārus un kultūras notikumus. “Atzīmēsim Gunta Skrastiņa mūzikas festivāla piekto gadadienu, pieminēsim Mārtiņa Brauna 75. jubileju, kā arī īpašos veltījumos sveiksim šī gada lielos gaviļniekus Raimondu Paulu un Lielvārdi, kurai šogad aprit 825 gadi. Turklāt gan tiešraides daļā, gan vakara iesildošajā programmā skatītājus gaidīs pārsteigumi. Uz skatuves redzēsim gan leģendārus māksliniekus, gan iepriekš neredzētus sastāvus,” atklāj A. Babris.
“Liels prieks un gandarījums, ka 10 gadu laikā sirdsdziesmu kustībai pievienojušies daudzi jauni izpildītāji, kuri jau kļuvuši par skatītāju iemīļotiem māksliniekiem. Ir patīkami būt šo talantu pirmatklājējiem. Arī turpmāk rūpēsimies, lai latviešu sirdīs savu vietu atrastu arvien jaunas melodijas,” teic raidījuma “Latvijas Sirdsdziesma” vadītāja Velga Vītola- Amantova.
““Latvijas Sirdsdziesmas” fināls, bez šaubām, ir svētki gan mums, vadītājiem, gan mūziķiem un skatītājiem. Šis gads īpaši spilgti iezīmē dziesmu daudzveidību gan saturā, gan žanros – no tipiska valša līdz popmūzikas iezīmēm vai ar krāšņu kora partitūru bagātinātam skanējumam. Balsotājiem būs diezgan sarežģīts uzdevums izvēlēties vienu dziesmu un nominēt to par šī gada sirdsdziesmu. No savas puses novēlu mūziķiem izturību un lielisku skanējumu, skatītājiem skaidru prātu un sirdi balsojot, bet mums visiem kopā izbaudīt, izklausīt un izgaršot šos sirds svētkus,” vēl raidījuma “Latvijas Sirdsdziesma” vadītājs Normunds Zušs.
Finālā izskanēs un par gada sirdsdziesmas titulu sacentīsies:
- “Bez tevis nav nekā” (Edvards Strazdiņš, koris “Lāčplēsis”);
- “Klausies kā pasaulē klusi” (Edgars Pujāts & “Pirmā reize”);
- “Ko vēlēt tev” (R. Ošiņš & A. Reiniks);
- “Latviski izraudzīts” (“eLeR2” & Liepājas jauktais koris “Laiks”);
- “Lietus lāses” (Aija Legzdiņa);
- “Manā dzimtajā pusē” (Aldis Kise);
- “Pa mēness tiltu” (Sandris Dubovs);
- “Septiņi dālderi” (Līga Avota-Kraukle);
- “Strautiņš mazs” (Liene Šomase);
- “Tikai tu” (Gita Strēlniece);
- “Vai piedosi” (Zeļļi);
- “Vecums nenāk viens” (GraBulis);
- “Vēlreiz par mīlestību” (Raitis, Bruno un orķestris “Jūrmala”);
- “Vienmēr tu nāc” (Zelta Kniede);
- “Zvirbulītis” (Jānis Moisejs, TDA “Dzintariņš”).
Tuvojoties raidījuma finālam, skatītājiem tiek piedāvāta īpaša iespēja kļūt par daļu no šī muzikālā notikuma. LSM aicina piedalīties konkursā, kas norisinās “Latvijas Sirdsdziesma” sociālo mediju profilā "Facebook"! Tā dalībniekiem ir iespēja laimēt ielūgumus uz noslēguma koncertu Lielvārdē.
Raidījuma “Latvijas Sirdsdziesma” fināla tiešraide būs skatāma 13. jūnijā plkst. 21.10 LTV1, REplay.lv, LSM.lv, klausāma – Latvijas Radio 2. Koncertu vadīs Velga Vītola-Amantova un Normunds Zušs.