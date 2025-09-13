Nedēļas nogalē Ogres novadā baudīs mājas kafejnīcu piedāvājumus un svinēs Tēva dienu

13. septembrī
13. un 14. septembrī Ogres novads pārtaps par mājīgu pieturvietu gardēžiem, jo jau piekto gadu pēc kārtas notiks "Mājas kafejnīcu dienas". Vairāk informācijas par katras mājas kafejnīcas piedāvājumu var atrast vietnē www.majaskafejnicas.lv vai www.visitogre.lv.
14. septembrī
Lielvārdē atzīmēs Tēva dienu. Lielvārdes parkā būs makšķerēšanas sacensības; ierašanās un reģistrēšanās no plkst. 7.30, apbalvošana plkst. 13.00. Plkst.14.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā notiks bērnu vokālās studijas “Mikauši” koncerts. Ieeja pasākumā bez maksas.
Lēdmanē aicina izbaudī svētkus kopā ar tēti – no plkst. 9.00 svētku tirdziņš, no plkst. 11.00 dažādas aktivitātes, konkursi, pārbaudījumi. Gaidāms arī sprints uz ūdens ne tikai tēviem, bet visiem, kas vēlas pārbaudīt savu veiklību, – starts plkst. 11.30! Plkst. 14.00 apbalvošana pie tautas nama, savukārt plkst. 14.10 koncerts "Lai izdodas tev!" - uzstāsies Kristīne Šomase un Normunds Liepiņš.
Plkst. 9.00 Lēdmanē pie tirdzniecības centra gaidāms rudens tirgus.
Plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē būs iespēja noskatīties ģimenes filmu "Lielās sacīkstes cauri Eiropai". Biļetes cena - 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu.
Arī Enerģētikas muzejā Ķegumā svinēs Tēva dienu – no plkst. 12.00 dažādas aktivitātes. Kopā ar ģimeni varēsiet darboties radošajās darbnīcās, izzināt muzeja ekspozīciju, piedalīties aizraujošā enerģētikas darbnīcā un apskatīt Ogres Mūzikas un mākslas skolas Ķeguma klases audzēkņu darbu izstādi. Būs gan prieks, gan jaunatklājumi! Ieeja bez maksas.