12. decembrī
No 4. līdz 29. decembrim Ķeipenes Tautas nama Mākslas telpā gaida Ziemassvētku dāvanu tirgotava. Aicina rokdarbniekus un amatniekus piedalīties ar pašdarinātiem darbiem – dāvaniņām. Rotaslietas, zīda šalles, cimdi, zeķes, izšuvumi, piparkūkas, Latvijā ražoti produkti, tējas, Ziemassvētku dekori u.c. Lieliska iespēja iegādāties oriģinālas Ziemassvētku dāvanas! Tirgotava un Mākslas telpa atvērta katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, pirms un pēc pasākumiem, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu laikā un pēc pieprasījuma – zvanot uz tālruni 26545470.
Plkst. 11.00 Ķeipenes Tautas namā notiks senioru saiets "Ziemassvētku gaidīšanas laikā". Tikšanās ar dziedātāju un komponisti Lailu Ilzi Purmalieti un aktieri un režisoru Gundaru Silakaktiņu! Pēc koncerta saviesīgā daļa kopā ar Kasparu Gulbi. Līdzi gardumiņš, tēja un kafija uz vietas!
Plkst. 18.00 Lauberes Kultūras namā norisināsies meistarklase "Dāvanu saiņošana". Nodarbību vadīs Ingūna Knodze. Būs iespēja iemācīties dažādos veidos iesaiņot dāvanas. Līdzi jāņem: lentītes, dāvanu papīrs, kastītes, līme, dabas materiāli, abpusējā līmlente utt. Var līdzi ņemt jau iegādātās Ziemassvētku dāvanas un nodarbības laikā iesaiņot. Nodarbība bez maksas!
Plkst. 18.00 Rembates Tautas nama zālē aicina uz radošo darbnīcu. Kopā ar mākslinieci Ēriku Zuteri veidos skaistas un oriģinālas Ziemassvētku apsveikuma kartītes un aploksnes, kā arī klausīsies stāstījumu par mākslinieces oriģinālgrāmatām. Visi materiāli nodrošināti. Dalība bez maksas.
Plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā gaidāma Lielā Ziemassvētku labdarības izsole, uz kuru aicina starptautiskais soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums” kopā ar Ķeguma Tautas namu un labdarības veikalu “Pūne”. Izsolei domātās mantas (var arī ar Ziemassvētku tematiku), izņemot apģērbus un apavus, var nogādāt Ķeguma Tautas namā jau iepriekš. Sadarbojoties ar labdarības veikalu “Pūne”, izsolē iegūtos līdzekļus novirzīs Ziemassvētku dāvanu sagatavošanai apkaimes ļaudīm (vientuļiem pensionāriem, trūcīgām ģimenēm ar bērniem, grūtībās nonākušiem). Pasākuma laikā būs iespēja nobaudīt siltu dzērienu un apēst kādu piparkūku!
Plkst. 19.00 Lēdmanes Tautas namā notiks Lēdmanes amatierteātra un VA "Stari" izrāde “Par visu maksāju es dārgi”. Biļetes cena - 2 eiro.
13. decembrī
Plkst. 16.00 Suntažu Kultūras namā skanēs koncerts "Man pilnas saujas tikko uzsniguša sniega", kurā piedalīsies Suntažu Kultūras nama amatiermākslas un Suntažu pamatskolas interešu izglītības kolektīvi. Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Rembates Tautas namā aicina uz sirsnīgu un siltu Ziemassvētku koncertu, kurā uzstāsies Lielvārdes Kultūras nama senioru jauktais koris “Kamene” ar koncertprogrammu "Caur mūžu". Diriģenti: Antonijs Kleperis un Gunārs Jākobsons. Ieeja bez maksas.
14. decembrī
Plkst. 9.30 Rembates Tautas namā gaidāms gadskārtējais galda tenisa turnīrs "Rembate 2025". Pieteikties dalībai līdz 13. decembrim pa tālr. 26814143 (Artūrs). Dalība turnīrā bez maksas.
No plkst. 10.00 Tīnūžu Tautas namā notiks Ogres novada amatierteātru skate:
- 10.00 Tomes amatierteātris "Poga", Miro Gavrans, "Viss par vīriešiem", režisors Oskars Kļava;
- 19.30 Suntažu amatierteātris "Sauja", pēc Agata Kristi lugas motīviem, "Apsūdzības liecinieks", režisors Kārlis Tols.
No plkst. 12.00 līdz 14.00 Suntažu Kultūras namā notiks Ziemassvētku pasākums bērniem. Ar dziesmām un rotaļām iepriecinās Stičs un Ziemassvētku vecītis. Aicināti lieli un mazi, līdzi ņemot Ziemassvētku cepures, lai palīdzētu Stičam izpildīt vecīša sagādātos uzdevumus. Darbosies Ziemassvētku radošās darbnīcas, būs gliteru tetovējumi. Noslēgumā burbuļu disenīte. Ieeja bez maksas.
Pēc dievkalpojuma ap plkst. 12.00 Lielvārdes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā priecēs Toma Antona Ziemassvētku koncertprogramma “Sniega serenāde”. Ieeja brīva.
Plkst. 12.00 Lauberes Kultūras namā notiks radošā darbnīca "Ziemassvētku piparkūka" - ātrās piparkūku mīklas gatavošana, piparkūku cepšana un dekorēšana. Produktus nodrošinās.
Arī Ikšķiles Tautas namā norisināsies Ogres novada amatierteātru skate:
- 13.00 Ikšķiles amatierteātris "Banda", Māra Zālīte, "Neglītais pīlēns", režisore Māra Ribkinska;
- 15.30 Ķeipenes amatierteātris "Pūce", Ināra Šteinberga, "Veltiņas misija", režisore Alda Račika;
- 17.15 Lēdmanes amatierteātris, pēc Annas Dančas lugas "Miljonārs par katru cenu", koncertuzvedums "Par visu maksāju es dārgi", režisore Alda Račika.
Plkst. 15.00 Tomes Tautas namā priecēs Ziemassvētku koncerts "Baltā klusumā". Piedalīsies: Sabīne Krilova (balss), Madara Kalniņa (klavieres), Elīza Petrenko (čells), Uģis Upenieks (perkusijas). Ieejas maksa – 5 eiro.
Plkst. 16.00 Meņģeles Tautas namā notiks koncerts "Adventes laikā". Uzstāsies Tumes jauktais koris. Diriģente - Marta Ozola. Ieeja - 3 eiro.
Plkst. 16.00 Madlienas Kultūras namā skanēs adventes koncerts “Sniegpārsliņas stāsts”. Uz skatuves kāps dažādu paaudžu deju kolektīvi, radot sirsnīgu svētku noskaņu. Ieeja – 3 eiro.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē gaidāms BJDK "Pīlādzītis" koncerts. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.