Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāmi daudzveidīgi pasākumi

15. augusts
Vasaras vakaru danči Ogrē – no plkst. 19.00 līdz 21.00 Ogrē, Neatkarības laukumā, Ogres danču klubs aicina uz vasaras vakaru dančiem. Aicināts pievienoties ikviens dancot un muzicēt gribētājs. Dalība pasākumā bez maksas.
Pikniks “Mūzika Zilajos kalnos” – plkst. 19.30 Ogres Zilie kalni pārvērtīsies par neparastu kinoteātri zem klajas debess. Šeit – pie Dubkanu ūdenskrātuves stāvkrasta starp priedēm, putnu vīterošanu un meža takām – skatītājus sagaida unikāla pieredze: mēmā kino klasikas “Safety Last!” seanss ar mūziķu no Spānijas – kameransambļa “Caspervek Trio” – atskaņoto dzīvo mūziku. Ieeja bez maksas.
VII Starptautiskais Operetes festivāls Ikšķilē – plkst. 20.00 Ikšķiles Tautas namā džeza ansambļa“Peter Sarik Trio”(Ungārija) koncerts “Džeza transformācijas”, kurā klausītāji aicināti baudīt populāras klasiskās mūzikas tēmas asprātīgās džeza transformācijās. Biļetes – www.bilesuparadize.lv.
“Skvēra koncerti” – grupa “Velkam” Ogrē – plkst. 20.00 uz pilsētas skvēra skatuves koncertu sniegs grupa “Velkam”. Koncertciklā “Skvēra koncerti” ogrēniešiem un pilsētas viesiem būs iespēja baudīt Latvijas jauno un talantīgo mūziķu sniegumu pašā pilsētas sirdī. Koncerta apmeklējums bez maksas.
Rokfestivāls “Zibens pa dibenu” Ogrē – plkst. 20.00 Ogres estrādē, atzīmējot 40 gadus kopš leģendārā Ogres koncerta, grupa “Pērkons” aicina visu paaudžu rokenrola iedvesmotos uz rokfestivālu “Zibens pa dibenu”. Festivālā uz skatuves kāps latviešu folkmetāla grandi “Skyforger” un par klasiskās mūzikas huligāniem dēvētā grupa “Dagamba”. Gaidāmas negaidītas muzikālas performances, piedaloties mūziķim Reinim Sējānam, vijolniecei Justīnei Kulakovai-Sipņevskai un citiem viesmāksliniekiem. Vairāk informācijas šeit. Biļetes – www.bilesuparadize.lv.
16. augusts
Vaclava Griņeviča II piemiņas turnīrs 64 lauciņu dambretē Rembatē – plkst. 11.00 Rembates Tautas namā notiks dambretes turnīrs 3 vecuma grupās.
Izstādes “Radniecīgas krāsas” atklāšana Jumpravā – plkst. 16.00 Jumpravas pagasta Kultūras nama Izstāžu zālē tiks atklāta Dinijas un Martas Mednes gleznu un grafikas izstāde “Radniecīgas krāsas”.
VII Starptautiskais Operetes festivāls – plkst. 18.00 Ikšķiles brīvdabas estrāde tiek piedāvāta iespēja baudīt CAFE MUSICAL džeza standartu noskaņas restorāna muzikālajā kafejnīcā, plkst. 20.00 – GALĀ koncerts, kur klausītājus ar saviem priekšnesumiem priecēs mūsu Operetes teātra un ārvalstu solisti un simfoniskais orķestris diriģenta ATVARA LAKSTĪGALAS vadībā, bet plkst. 23.00 – VALŠU VAKARS, kurā līdz pusnaktij ikviens koncerta apmeklētājs uz festivāla skatuves varēs dejot valšus orķestra pavadījumā. Biļetes – www.bilesuparadize.lv.
Kapusvētki
16. augustā
- plkst. 13.00 katoļu kapusvētki Ķeguma kapos.
Izstādes Ogres novadā AUGUSTĀ
Patīkamu atpūtu Ogres novadā!