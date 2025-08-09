Sestdiena, 09.08.2025 22:49
Genoveva, Madara
Sestdiena, 09.08.2025 22:49
Genoveva, Madara
Piektdiena, 8. augusts, 2025 11:00

Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāmi daudzveidīgi pasākumi - koncerti, sporta spēles, izstādes un citi notikumi

OgreNet
Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāmi daudzveidīgi pasākumi - koncerti, sporta spēles, izstādes un citi notikumi
Foto: Ogres novads
Piektdiena, 8. augusts, 2025 11:00

Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāmi daudzveidīgi pasākumi - koncerti, sporta spēles, izstādes un citi notikumi

OgreNet

Nedēļas nogalē, Ogres novadā, gaidāmi daudzveidīgi pasākumi visai ģimenei: vasaras vakaru danči, Menģeles sporta svētki, "Vīru spēles 2025", dažādi koncerti un izstādes, kā arī 26. Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē un kapusvētki.

8. augusts

Vasaras vakaru danči Ogrē – no plkst. 19.00 līdz 21.00 Ogrē, Neatkarības laukumā, Ogres danču klubs aicina uz vasaras vakaru dančiem. Aicināts pievienoties ikviens dancot un muzicēt gribētājs. Dalība pasākumā bez maksas. Danči norisināsies arī 15. augustā.

PĀRCELTS uz 12. septembri! Koncerts “Kad gadiem es pāri skatos” Ikšķiles brīvdabas estrādē.

9. augusts

Meņģeles 78. sporta svētki – jau sākot no plkst. 6.30, Meņģelē norisināsies sporta svētki visdažādākajās disciplīnās. Pēc katras disciplīnas noslēguma notiks apbalvošana. Plkst. 21.30 – balle, spēlē Ēriks Smaļķis. Ieeja ballē 5 eiro.

26. Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē – plkst. 13.00 Ikšķiles brīvdabas estrādē Latvijas Politiski represēto apvienība ar Ogres novada pašvaldības atbalstu rīko ikgadējo salidojumu, pulcējot politiski represētos no visiem Latvijas novadiem un pilsētām.

Sporta un izklaides festivāls “Vīru spēles 2025” Ķegumā – no plkst. 16.00 Ķeguma pludmalē Ķeguma Tautas nams un biedrība “ROKA” piedāvā sporta un izklaides festivālu “Vīru spēles 2025”, kurā norisināsies vīrišķīga cīnīšanās dažādās disciplīnās runas vīra Ģirta Timrota vadībā. Vakara programmā – grupa “Īssavienojums”, Rolands Čē, Žoržs Siksna un DJ Kārlis Ķilkuts.

10. augusts

Pēterburgas ermoņiku un cimboļu spēles meistaru saiets Krapē – no plkst. 12.00 Krapes muižas “Skaņumājā” notiks meistarklases, bet plkst. 16.00 visi aicināti uz koncertu Skaņumājas "Zaļajā skatuvē", kurā piedalīsies Pēterburgas ermoņiku un cimboles spēles meistari. Ieeja pasākumos bez maksas.

VII Starptautiskais Operetes festivāls Ikšķilē – plkst. 16.00 Ikšķiles Svētā Meinarda Ev. Luteriskajā baznīcā VII Starptautiskā Operetes festivāla PRELŪDIJA – koncerts. Ieejas biļetes uz to vairs nav pieejamas, taču 15. un 16. augustā paredzēti vēl vairāki koncerti festivāla ietvaros (plašāka informācija festivāla mājaslapā).


Kapusvētki

9. augustā

  • plkst. 13.00 katoļu kapusvētki Ciemupes kapos,
  • plkst. 15.00 luterāņu kapusvētki Ciemupes kapos.

10. augustā

  • plkst. 14.00 luterāņu kapusvētki Ķeguma kapos,
  • plkst. 14.00 kapusvētki Krapes kapos.


Izstādes Ogres novadā AUGUSTĀ

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.