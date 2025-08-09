Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāmi daudzveidīgi pasākumi - koncerti, sporta spēles, izstādes un citi notikumi

8. augusts
Vasaras vakaru danči Ogrē – no plkst. 19.00 līdz 21.00 Ogrē, Neatkarības laukumā, Ogres danču klubs aicina uz vasaras vakaru dančiem. Aicināts pievienoties ikviens dancot un muzicēt gribētājs. Dalība pasākumā bez maksas. Danči norisināsies arī 15. augustā.
PĀRCELTS uz 12. septembri! Koncerts “Kad gadiem es pāri skatos” Ikšķiles brīvdabas estrādē.
9. augusts
Meņģeles 78. sporta svētki – jau sākot no plkst. 6.30, Meņģelē norisināsies sporta svētki visdažādākajās disciplīnās. Pēc katras disciplīnas noslēguma notiks apbalvošana. Plkst. 21.30 – balle, spēlē Ēriks Smaļķis. Ieeja ballē 5 eiro.
26. Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē – plkst. 13.00 Ikšķiles brīvdabas estrādē Latvijas Politiski represēto apvienība ar Ogres novada pašvaldības atbalstu rīko ikgadējo salidojumu, pulcējot politiski represētos no visiem Latvijas novadiem un pilsētām.
Sporta un izklaides festivāls “Vīru spēles 2025” Ķegumā – no plkst. 16.00 Ķeguma pludmalē Ķeguma Tautas nams un biedrība “ROKA” piedāvā sporta un izklaides festivālu “Vīru spēles 2025”, kurā norisināsies vīrišķīga cīnīšanās dažādās disciplīnās runas vīra Ģirta Timrota vadībā. Vakara programmā – grupa “Īssavienojums”, Rolands Čē, Žoržs Siksna un DJ Kārlis Ķilkuts.
10. augusts
Pēterburgas ermoņiku un cimboļu spēles meistaru saiets Krapē – no plkst. 12.00 Krapes muižas “Skaņumājā” notiks meistarklases, bet plkst. 16.00 visi aicināti uz koncertu Skaņumājas "Zaļajā skatuvē", kurā piedalīsies Pēterburgas ermoņiku un cimboles spēles meistari. Ieeja pasākumos bez maksas.
VII Starptautiskais Operetes festivāls Ikšķilē – plkst. 16.00 Ikšķiles Svētā Meinarda Ev. Luteriskajā baznīcā VII Starptautiskā Operetes festivāla PRELŪDIJA – koncerts. Ieejas biļetes uz to vairs nav pieejamas, taču 15. un 16. augustā paredzēti vēl vairāki koncerti festivāla ietvaros (plašāka informācija festivāla mājaslapā).
Kapusvētki
9. augustā
- plkst. 13.00 katoļu kapusvētki Ciemupes kapos,
- plkst. 15.00 luterāņu kapusvētki Ciemupes kapos.
10. augustā
- plkst. 14.00 luterāņu kapusvētki Ķeguma kapos,
- plkst. 14.00 kapusvētki Krapes kapos.
Izstādes Ogres novadā AUGUSTĀ