No 4. līdz 29. decembrim Ķeipenes Tautas nama Mākslas telpā darbojas Ziemassvētku dāvanu tirgotava. Aicina rokdarbniekus un amatniekus piedalīties ar pašdarinātiem darbiem – dāvaniņām. Rotas lietas, zīda šalles, cimdi, zeķes, izšuvumi, piparkūkas, Latvijā ražoti produkti, tējas, Ziemassvētku dekori u.c. Tirgotava un Mākslas telpa būs atvērta katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, pirms un pēc pasākumiem, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu laikā un pēc pieprasījuma – zvanot uz tālruni 26545470.
19. decembrī
Plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā notiks leļļu teātra “Tims” izrāde “Ziemassvētki visiem!”. Pēc izrādes – rotaļas un sarunas ar Ziemassvētku vecīti.
Plkst. 13.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā aicina seniorus un personas ar invaliditāti uz Ziemassvētku groziņballi. Par muzikālo noskaņu parūpēsies Jānis Matvejenko. Ieeja bez maksas. Galdiņu skaits ierobežots — iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 25450061 vai rakstot uz
Plkst. 18.30 Rembates Tautas namā gaidāms Ziemassvētku koncerts kopā ar Andri Bērziņu. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 29452177 (Madara).
Plkst. 19.00 Meņģeles Tautas namā skanēs koncerts "Lai tik snieg". Uzstāsies Madlienas Kultūras nama pūtēju orķestris. Ieeja - 3 eiro.
Plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē gaidāms danču vakars kopā ar Ogres Danču klubu. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 20.00 Ikšķiles Sv. Meinarda ev. lut. baznīcā notiks jauktā kora “Ikšķile” koncerts “Latvija pasaulē un pasaule Latvijā”. Īpašie viesi - komponists Ēriks Ešenvalds un arfiste Ieva Šablovska. Ieeja par ziedojumiem!
20. decembrī
No plkst. 9.00 līdz 13.00 Suntažu tirgus laukumā notiks pirmssvētku tirdziņš.
No plkst. 9.00 līdz 12.00 pie kafejnīcas “Bitīte” gaidāms mājražotāju Ziemassvētku tirgus.
Plkst. 10.00 Taurupes Tautas namā notiks Taurupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte. Bērnus sagaidīs Ziemassvētku vecītis, radošā darbnīca un rotaļas.
Plkst. 12.00 Krapes Tautas namā notiks "Ziemassvētku ballīte". Būs piparkūku cepšanas meistarklase, rotaļas ar rūķeni, Krapē deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja saņemt saldumu paciņas. Citiem apmeklētājiem, kas vēlas, lai rūķis pasniedz paciņu, iespēja to sarūpēt un pirms pasākuma nodot rūķim.
Plkst. 13.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā notiks deju kolektīva “Pūpolītis” koncerts "Dedziet gaišu uguntiņu Ziemassvētus gaidīdami". Biļetes cena - 3 eiro. Biļetes pieejamas Lielvārdes pilsētas Kultūras nama kasē.
Plkst. 13.00 Lēdmanes Tautas namā būs iespēja noskatīties animācijas filmu "Ķēņiņu ķēniņš". Biļetes cena - 3 eiro.
No plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā notiks neona ballīte bērniem "Labubu pilsēta Ziemassvētku noskaņās". Ieeja bez maksas. Dalības pieteikšana pa tālr. 22408067.
Plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē priecēs koncerts "Rasas Ziemassvētki". Piedalīsies Ogres novada Kultūras centra sieviešu koris "Rasa". Programmā latviešu un ārvalstu komponistu mūzika, Ziemassvētku dziesmas.
Plkst. 16.00 Lēdmanes Tautas namā varēs noskatīties filmu "Divi prokurori". Biļetes cena - 3 eiro.
Plkst. 16.00 pie Ciemupes Tautas nama gaidāms bluķa vakars kopā ar Lielvārdes folkloras kopu "Josta". Apmeklējums bez maksas.
No plkst. 17.00 līdz 21.00 Ķeguma parkā notiks Ziemassvētku tirdziņš. Satiec svētku noskaņu, gaismiņas un sirsnīgus mirkļus ziemīgā gaisotnē!
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē skanēs bērnu vokālās studijas "Svilpastes" un grupas "Rabarberi" koncerts "Circenīša Ziemassvētki". Koncertā dzirdēs Raimonda Paula melodijas. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni. Biļetes - www.bilesuparadize.lv
21. decembrī
Pēc dievkalpojuma ap plkst. 10.00 Ķeguma Evaņģēliski luteriskajā baznīcā skanēs Toma Antona Ziemassvētku koncertprogramma “Sniega serenāde”. Ieeja brīva.
No plkst. 10.00 līdz 13.00 Lēdmanes Tautas namā priecēs Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.
Plkst. 11.00 Lauberes Kultūras namā gaidāms Ziemassvētku tirdziņš. Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji. Iespēja iegādāties Ziemassvētku dāvanas.
Plkst. 11.00 Tīnūžu Tautas namā un pagalmā notiks ziemas saulgriežu pasākums kopā ar Lielvārdes Kultūras nama folkloras kopu "Josta" un Tīnūžu Tautas nama bērnu vokālo ansambli "Tī mažors".
Plkst. 12.00 Taurupes Tautas namā notiks koncerts “Mirdzi iededzies” kopā ar Lauri Valteru un Haraldu Stenclavu. Pēc koncerta būs iespēja iegādāties Laura Valtera dzejoļu grāmatu un CD. No plkst. 11.00 – Taurupes mājražotāju tirdziņš.
Plkst. 13.00 Ķeipenes Tautas namā priecēs koncerts “Kad svētvakars pār zemi staigā”. Piedalīsies Ķeipenes Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Sonore” un draugi. Ieeja bez maksas.
Pēc dievkalpojuma ap plkst. 14.00 Lēdmanes Svēto apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā skanēs Toma Antona Ziemassvētku koncertprogramma “Sniega serenāde”. Ieeja brīva.
Plkst. 14.00 sporta arēnā “Ogre” notiks Vieglatlētikas festivāls - pulcēsies olimpieši un Latvijas labākie vieglatlēti, lai svinīgi atklātu telpu sezonas sākumu. Sacensību programmā – 60 m, 300 m, augstlēkšana, lodes grūšana un kārtslēkšana, cīnoties par multifunkcionālu trenažieri savai sporta skolai no "Decathlon". Par gaisotni rūpēsies mākslinieks Rolands Če. Ieeja – bez maksas!
Plkst. 16.00 Madlienas Kultūras namā priecēs kormūzikas koncerts “Arvien tuvāk, arvien spožāk…”. Uzstāsies Ķeguma jauktais koris "Lins", jauktais koris "Madliena", kā arī Madlienas Kultūras nama Bērnu vokālais ansamblis. Ieeja – 3 eiro.
Plkst. 16.00 Tomes Tautas namā notiks Ziemassvētku pasākums bērniem. Ar dziesmām un rotaļām gan mazus, gan lielus izklaidēs Grinčs un Minnija. Tomes sieviešu klubs "Ābele" aicina visas ģimenes ar bērniem, kuras dzīvo Tomes pagastā, uz ikgadējo Ziemassvētku pasākumu. Kā katru gadu, cienās visus atnākušos ar tēju, pīrāgiem un piparkūkām.
Plkst. 16.00 Ogres Baltajā valdorfskolā Brīvības ielā 31 (bijušās Ogres tipogrāfijas telpās) gaidāms Pasaku rīts - bērni, viņu vecāki un visi, kam mīļa pasaka, laipni aicināti piedzīvot galda leļļu izrādi "Pasaka par gaismas dārzu". Kopā iedegs svecītes un ļaus gaismai piepildīt Ziemas dārzu. Ikviens bērns un vecāks varēs izstaigāt Ziemas dārzu - noslēpumainu, pasakainu un gaismas pilnu. Ieeja par ziedojumiem.
Plkst. 16.00-20.00 Ogrē, Brīvības ielas gājēju posmā un Ogres novada Kultūras centra laukumā, gaidāms Ziemassvētku ieskaņas tirdziņš.
Plkst. 17.00 Lauberes Kultūras namā notiks teatrāls uzvedums "Ziemassvētku jautrais ceļojums". Piedalīsies visi Lauberes Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Ieeja brīva.
Plkst. 17.00 Tīnūžu Tautas namā notiks bluķa vakars.