10. janvārī
No plkst. 11.00 līdz 14.00 Ikšķiles pilsētas bibliotēkā gaidāma Ģimenes diena - par drošību visām paaudzēm. Ģimenes diena notiek katra mēneša otrajā sestdienā, pulcējot bibliotēkā visu paaudžu lasītājus – bērnus, vecākus un seniorus. Šīs sestdienas galvenā tēma būs "Drošība". Īpaši aicina Ikšķiles iedzīvotājus apmeklēt finanšu konsultanta Eduarda Paula Burgmaņa lekciju par finanšu drošību, kurā tiks runāts par to, kā atpazīt krāpniekus un neuzķerties uz viņu viltībām. Lekcijā tiks demonstrēti arī reāli telefonkrāpniecības ieraksti, kas palīdzēs labāk izprast krāpnieku metodes.
Plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzeja 2. stāvā notiks Modra Brasliņa zīmējumu izstādes "Divi" atklāšana. Izstāde piedāvā vairāk nekā 20 melnbaltus zīmējumus, kas tapuši ar minimāliem izteiksmes līdzekļiem – papīru un zīmuli. Izstāde “Divi” aktualizē portretu nevis kā ārējās līdzības fiksāciju, bet kā procesu, kas atsedz spriedzi starp redzamo un neredzamo, starp apziņas virskārtu un dziļākajiem psihes slāņiem. Modra Brasliņa zīmējumu sērija aptver gan māksliniekam personiski tuvus, gan distancētākus modeļus, priekšplānā izvirzot psiholoģisku un eksistenciālu skatījumu.
Plkst. 16.00 Birzgales Tautas namā gaidāms bērnu deju grupas “Kristāliņi” koncerts "Jampadracis mežā". Mazie dejotāji priecēs skatītājus ar krāsainu, atraktīvu un sirsnīgu koncertu, kas radīts visai ģimenei. Pasākumā valdīs ziemīga noskaņa, bērnu prieks un kustību enerģija, aicinot gan lielus, gan mazus izbaudīt kopābūšanu un svētku sajūtu. Ieeja brīva.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks vidējās paaudzes deju kolektīva "Aija" koncerts "Jaungada sadancis 2026", kurā piedalīsies vairāki vidējās paaudzes, jauniešu un senioru deju kolektīvi, arī viesi no Pērnavas. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 19.00 Madlienas Kultūras namā notiks teātra izrāde “Viss par vīriešiem”. Miro Gavrana asprātīgajā lugā četros stāstos un trīs aktieru izpildījumā atklājas vīriešu savstarpējo attiecību patiesības – draudzība, vilšanās, sirds spēks un mēģinājumi saprast pašiem sevi. Izrāde ar humoru un ironiju skar ikdienišķas, bet dziļi cilvēcīgas situācijas, ļaujot skatītājiem atpazīt gan sevi, gan citus. Režisors – Oskars Kļava. Lomās – Uldis Dzērve, Andris Matesovičs, Oskars Kļava. Izrāde paredzēta skatītājiem no 16 gadu vecuma. Ieejas maksa: 5 eiro.
Plkst. 19.00 Lielvārdes Kultūras namā gadāms deju koncerts "Dejas stāsti ziemā". Uz skatuves: JDK "Pūpolītis", JDK "Māra", JDK "Virpulis", JDK "Ūsiņš", JDK "Imanta", JDK "Spāre", TDK "Zelta virpulis", TDA "Zīle", TDA "Diždancis". Aicina uz sirsnīgu, vizuāli krāšņu un ziemīgi poētisku deju koncertu.
11. janvārī
Plkst. 15.00 Tomes Tautas namā duets "Mediante" un Indars Grasbergs aicina uz koncertu “Loks”. Koncertprogrammā skanēs Imanta Kalniņa mūzika, piedāvājot klausītājiem emocionāli piesātinātu un muzikāli daudzslāņainu programmu, kurā savijas balss, instrumentālā skanējuma nianses un dzejas noskaņa. Ieejas maksa: 5 eiro.
Plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē varēs noskatīties filmu "Avatars: uguns un pelni". Džeika un Neitiri ģimene smagi pārdzīvo dēla Netejama nāvei. Viņi sastop jaunu, agresīvu navi cilti - pelnu ļaudis, kurus vada viņu ugunīgā Varanga. Pandorā konflikts kļūst arvien izteiktāks, un parādās jauna morāla šķautne. Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv.