20. februārī
Plkst. 17.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē notiks grāmatas “Pērļu zvejnieki Raimonds Pauls un Jānis Peters” atvēršana un tikšanās ar publicisti Elitu Veidemani. Pasākumu kuplinās grupas "Skvirl’ Boizz" muzikālie priekšnesumi. Ieeja – bez maksas.
Plkst. 19.00 Ikšķiles Tautas namā būs iespēja noskatīties kriminālfilmu “Tumšzilais evaņģēlijs”. Tā skatītājus aizved uz 90. gadu Rīgu, atklājot stāstu par bandām, varu un morālām izvēlēm pārmaiņu laikā. Biļešu cena: 3 eiro.
Plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zāē priecēs danču vakars kopā ar Ogres Danču klubu. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 19.30 Birzgales Tautas namā gaidāma Intara Rešetina-Pētersona koncertizrāde “Mazliet par mīlestību”. Ieeja - 5 eiro. Galdiņu iepriekšēja rezervācija pa tālr. 29424612.
21. februārī
No plkst. 10.00 līdz 13.00 Ogresgrīvas pusmuižā Ogrē pulcēsies mājražotāji, amatnieki un zemnieku saimniecības no Ogres un citiem novadiem ar pašu izaudzēto, ražoto un darināto. Apmeklētājiem piedāvās papildus:
- satikties un aprunāties ar Santu Meļķi (zemnieku saimniecība “Zutiņi”) par un ap tomātiem, to audzēšanu, būs aplūkojamas un iegādājamas Santas kolekcijas tomātu šķirņu sēklas no Latvijas un pasaules;
- apskatīt “Mākslas ½ muižas” studijas dalībnieču darbu pop-up izstādi, darbi pieejami arī iegādei;
- plkst. 11.30 Agitas Brikmanes (zīmols "Estere Nature Cosmetics") sajūtu darbnīca, kur kopā ieelpot dabu un ļaut pamosties pavasarim. Būs iespēja izsmaržot ēteriskās eļļas, sajust, kā aromāti ietekmē noskaņojumu, un uzzināt par atšķirību starp dabisku un sintētisku aromātu. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.
Plkst. 12.00 Ķeguma Tautas namā un plkst. 15.00 Tomes Tautas namā būs iespēja noskatīties Lēdmanes amatierteātra izrādi "Mūsu novadā vīrusa nav". Lugas autore – Kristiāna Štrāle-Dreika, režisore Alda Račika. Lomās: Anta – Ilze Gribule; Aleksis, viņas vīrs – Andris Eglītis; Toms, abu dēls – Roberts Gribulis; Daira, Antas māsa – Dina Kokoreviča; Sniegbaltīte, Alekša mātes māsa – Inese Nereta; Pičiuka, vietējā viesu nama īpašniece – Inese Kartašova; Alvīne, Sniegbaltītes draudzene – Ginta Kazakeviča. Ieejas maksa – 3 eiro.
Plkst. 18.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā priecēs Meteņdienas sadancis. Uz lustīgu vakaru ar dejām, dziesmām un Meteņu tradīcijām aicina VPDK “Līčupīte” un draugi. Pasākums solās būt sirsnīgs, dzīvespriecīgs un ziemīgi noskaņots, godinot latviešu gadskārtu svētkus kopīgā sadancī. Ieeja bez maksas.
No plkst. 21.00 līdz 3.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā aicina uz balli kopā ar Raivi Ribakovu – romantisku ziemas vakaru mūzikas, deju un skaistu mirkļu noskaņā. Ieeja – 5 eiro. Galdiņu rezervācija – 22408067.
22. februārī
Plkst. 11.00 Ogres Baltajā valdorfskolā aicina uz pasaku rītu – galda leļļu izrādi "Salātlapiņa". Pirms pasakas muzikāli kustīgā daļa, pēc pasakas – radošā darbnīca. Aicināti visi, kam mīļa pasaka. Ieeja par ziedojumiem.
Plkst. 13.00 muzeja ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē, ekspozīcijas “Brīvības ceļš” telpās paredzēta tikšanās ar Ukrainas kara analītiķi, NBS ZS majoru Jāni Slaidiņu un Ukrainas armijas karavīriem, atskatoties uz četru gadu Krievijas Federācijas izvērsto karu pret Ukrainu un tās tautu, piedāvājot dokumentālu filmu demonstrēšanu un diskusiju. Tikšanās laikā būs iespēja iegādāties Oleksandra Terereščenko grāmatu “Dzīve pēc 16:30. Septiņus gadus vēlāk” – patiess ukraiņu karavīra stāsts. Ieeja bez maksas. Pasākuma laikā būs iespēja ziedot Ukrainas atbalstam.
Plkst. 15.00 Krapes Tautas namā notiks galda spēļu pasākums ģimenēm “Brīvdienas”. Ģimenes aicinātas nākt kopā spēlēt galda spēles. Dalībniekiem ir iespēja ne tikai spēlēt piedāvātās spēles, bet arī atnest savas galda spēles un iemācīt tās spēlēt citiem pasākuma dalībniekiem. Pasākums ir bez maksas.