24. janvārī
No plkst. 10.00 līdz 13.30 Ogres novada Sporta centrs aicina uz Sniega dienu – aktīvu un priecīgu ziemas pasākumu visai ģimenei. No plkst. 10.00 norisināsies hokeja draudzības spēle bērniem, savukārt no plkst. 11.00 ikviens aicināts piedalīties sportiskās aktivitātēs kopā ar Ledus Lāci – spēlēs, konkursos un ragavu rallijā. Pasākuma laikā būs pieejama silta tēja un ugunskurs. Plkst. 12.30 paredzēta hokeja draudzības spēle pieaugušajiem. Ņem līdzi ragavas, desiņas un labu noskaņojumu – kamēr sniegs, tikmēr prieks!
No plkst. 10.00 līdz 13.00 Ogresgrīvas pusmuižā (Ogrē, Rīgas ielā 14A) pulcēsies mājražotāji, amatnieki un zemnieku saimniecības no Ogres un citiem novadiem. Apmeklētājus gaida arī citas interesantas aktivitātes. Rīta tirdziņa laikā atjaunotajā staļļa ēkā būs apskatāma pupiņu izstāde ar aptuveni piecdesmit dažādām pupiņu šķirnēm un sastopama to kolekcionāre Rūta Beirote no zemnieku saimniecības “Zutiņi”. Atsevišķas pupiņu šķirnes no šīs kolekcijas būs iegādājamas arī sēšanai pašu dārzos. Visa tirdziņa garumā notiks bezmaksas vaska sveču veidošanas darbnīca bērniem kopā ar “Bišu maģiju” no Ogresgala.
No plkst. 11.00 līdz 13.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā notiks tikšanās ar Pāces vilnas fabrikas īpašnieku Dinu Darkevicu. Būs iespēja iegādāties vilnu. Apmeklējums bez maksas.
Plkst. 12.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā tiks izrādīta animācijas filma "200% vilks". Pūdeļa Fredija vienīgā vēlēšanās ir kļūt par vilkaču bara vadoni. Vienīgā problēma – viņš nav vilks... Kad viņa vēlme pēkšņi piepildās, tas rada lielas sekas Visumam, un tagad Fredijam tas ir jāglābj! Ieeja: 2 eiro. Sagaidīs ne tikai lielisks kinopiedzīvojums, bet arī "OCafeLV" gardumi.
Plkst. 17.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā priecēs sadancis “Dejo, dejo, pagriezies!”. Koncertā piedalīsies senioru deju kolektīvi: "Patrepšēlis" (Lietuva), "Sendancis", "Sidrabaine", "Radi", "Ulenbroks", "Senči", "Saiva", "Lāčplēsis" un "Jumis". Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Tīnūžu Tautas namā notiks Ikšķiles Tautas nama bērnu deju kolektīva "Spolītes" un draugu koncerts "Teklas dienas jautrie danči". Piedalīsies BJDK “Pīlādzītis” (Ogre), BDK “Lienīte” (Madliena) un BDK “Spolītes” (Ikšķile).
25. janvārī
Plkst. 11.00 Ogres Baltajā valdorfskolā aicina uz Pasaku rītu - galda leļļu izrādi "Trīs meža gariņi". Pirms pasakas muzikāli kustīgā daļa, pēc pasakas - radošā darbnīca. Ieeja par ziedojumiem.
Plkst. 14.30 Ķeguma Tautas namā varēs noskatīties spēlfilmu "Tumšzilais evaņģēlijs". Filma skatītāju aizved uz 90. gadu Rīgu – mentu, bandītu un pagrīdes pasauli –, atklājot stāstu par izvēlēm, morāli un cilvēka robežsituācijām laikā, kad robežas starp labo un ļauno bija īpaši trauslas. Biļešu cena: 3 eiro. Biļetes iegādājamas Ķeguma Tautas namā.