31. janvārī
Plkst. 18.00 Meņģeles Tautas namā notiks jubilejas pasākums "Gaisma, kas vieno paaudzes. Meņģeles Tautas namam – 95". Piedalīsies Meņģeles Tautas nama pašdarbnieki, duets "Mediante" un Indars Grasbergs ar koncertprogrammu "Loks". Ieeja pasākumā bez maksas. Plkst. 21.00 svētku balle kopā ar brāļiem Puncuļiem; biļetes cena - 5 eiro.
1. februārī
Plkst. 14.00 Birzgales Tautas namā un plkst. 16.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā, kā arī 5. februārī plkst. 19.00 Ciemupes Tautas namā būs iespēja noskatīties spēlfilmu "Tumšzilais evaņģēlijs". Filma skatītāju aizved uz 90. gadu Rīgu – mentu, bandītu un pagrīdes pasauli, atklājot stāstu par izvēlēm, morāli un cilvēka robežsituācijām laikā, kad robežas starp labo un ļauno bija īpaši trauslas.
2. februārī
Plkst. 18.30 Ciemupes bibliotēkā notiks lasītāju klubiņa “Dalies priekā” tikšanās. Būs sarunas par lasīto. Aicināti visi interesenti. Pasākums bez maksas.