Piektdiena, 30. janvāris, 2026 10:40

Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāms Meņģeles Tautas nama jubilejas pasākums un vairāki kinoseansi

Nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāms Meņģeles Tautas nama jubilejas pasākums un vairāki kinoseansi
No 31. janvāra līdz 2. februārim Ogres novadā norisināsies dažādi kultūras pasākumi: priecēs Meņģeles Tautas nama jubilejas pasākums "Gaisma, kas vieno paaudzes. Meņģeles Tautas namam – 95", vairākās vietās novadā varēs noskatīties filmu "Tumšzilais evaņģēlijs", savukārt Ciemupē gaidāma lasītāju klubiņa “Dalies priekā” tikšanās, liecina informācija vietnē www.ogresnovads.lv.

31. janvārī

Plkst. 18.00 Meņģeles Tautas namā notiks jubilejas pasākums "Gaisma, kas vieno paaudzes. Meņģeles Tautas namam – 95". Piedalīsies Meņģeles Tautas nama pašdarbnieki, duets "Mediante" un Indars Grasbergs ar koncertprogrammu "Loks". Ieeja pasākumā bez maksas. Plkst. 21.00 svētku balle kopā ar brāļiem Puncuļiem; biļetes cena - 5 eiro.

1. februārī

Plkst. 14.00 Birzgales Tautas namā un plkst. 16.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā, kā arī 5. februārī plkst. 19.00 Ciemupes Tautas namā būs iespēja noskatīties spēlfilmu "Tumšzilais evaņģēlijs". Filma skatītāju aizved uz 90. gadu Rīgu – mentu, bandītu un pagrīdes pasauli, atklājot stāstu par izvēlēm, morāli un cilvēka robežsituācijām laikā, kad robežas starp labo un ļauno bija īpaši trauslas.

2. februārī

Plkst. 18.30 Ciemupes bibliotēkā notiks lasītāju klubiņa “Dalies priekā” tikšanās. Būs sarunas par lasīto. Aicināti visi interesenti. Pasākums bez maksas.

