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Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 11:26

Nedēļas nogalē Ogres novadā – ģimenes diena, koncerti un aktivitātes bērniem

OgreNet
Nedēļas nogalē Ogres novadā – ģimenes diena, koncerti un aktivitātes bērniem
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 11:26

Nedēļas nogalē Ogres novadā – ģimenes diena, koncerti un aktivitātes bērniem

OgreNet

Šajā nedēļas nogalē Ogres novadā gaidāmi daudzveidīgi pasākumi visai ģimenei – no improvizācijas teātra Tomē un bērnu rīta Jumpravā līdz vērienīgajai ģimenes dienai Ogrē un deju koncertam Lielvārdē.

5. jūnijā

Plkst. 19.00 Tomes Tautas namā gaidāma improvizācijas teātra izrāde "Veču stāstiņi". 

6. jūnijā

No plkst. 10.00 aiz Jumpravas pagasta Kultūras nama notiks bērnu aizsardzības dienai veltīts bērnu rīts - piepūšamās atrakcijas, klūdziņu pīšanas meistarklase bērniem. Plkst. 13.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā būs iespēja noskatīties animācijas filmu "Lielās sacīkstes cauri Eiropai". Ieeja bez maksas.

Ģimenes diena Ogrē – visas dienas garumā aicina piedzīvot kopīgus mirkļus, piedaloties dažādu iestāžu un uzņēmumu sarūpētajās radošajās darbnīcās, spēlēs, paraugdemonstrējumos, sporta notikumos, izstādēs, koncertos un citās aizraujošās aktivitātēs Ogres pilsētvidē. Svētku noslēgumā Pilsētas skvērā gaidāms svētku koncerts – dziedātāja Aminata un NBS Jūras spēku orķestris. Apmeklējums un dalība pasākumos ir bez maksas.

No plkst. 10.00 līdz 15.00 Brīvības ielas gājēju posmā Ogrē ģimenes dienas ietvaros Tautas putnkopju biedrība aicina gan mazus, gan lielus apmeklēt radošu, aktīvu, darbīgu un izglītojošu pasākumu "Tautas putnkopju skola 2026".

7. jūnijā

Plkst. 14.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā priecēs deju kolektīva “Pūpolītis” visu paaudžu koncerts “Lai ir balta mums dzīvīte”. Mākslinieciskā vadītāja: Iluta Mistre. Deju pedagogi: Māris Konstants un Agnese Una Kazule. Biļetes: 3 eiro.

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