13. martā
Plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks Ārijas Skudras darbu izstādes "Cepuru karaliene un viņas batikas" atklāšana. Izstāde parāda viņas radošā mūža devumu – no filca cepuru dizaina līdz batikām. Izstādē tiks eksponētas cepures no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma, batikas no mākslinieces kolekcijas, kā arī žurnāla “Rīgas Modes” attēlu kopijas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 13. marta līdz 14. jūnijam. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
14. martā
Plkst. 12.00 Birzgales pagasta Tautas namā tiks demonstrēta filma “Perfektie”. Asprātīga un aizraujoša komēdija par draugu vakariņām, kur šķietami nevainīga spēle pārvēršas negaidītu noslēpumu atklāšanā un pārbauda attiecības.
Plkst. 14.00 Birzgales pagasta bibliotēkā gaidāma tikšanās ar rakstnieci Sanitu Strautnieci.
Plkst. 16.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā viesosies Stopiņu pagasta amatierteātris “Dille” ar izrādi “Dzīvīte, dzīvīte…”. Izrādes režisors – Indulis Smiltēns. Programmā dramatisko noveļu iestudējumi pēc O’Henrija, Reja Bredberija un Induļa Smiltēna darbiem. Ieeja – 3 eiro.
Plkst. 17.00 Suntažu Kultūras namā jauktais koris “Suntaži” aicina uz koncertu “Mēs tikāmies martā”, kurā skanēs skaistas un sirsnīgas dziesmas pavasarīgā noskaņā. Ieeja brīva.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks vidējās paaudzes deju kolektīva "Raksti" un draugu kolektīvu koncerts "Mēs". Tas būs vakars, kurā kolektīvs svinēs saikni, kopību un kustību. Biļetes: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni. Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv.