27. februārī
Plkst. 17.00 Suntažu Kultūras namā notiks bērnu tautas deju kolektīvu (BDK) sadraudzības koncerts "Astoņi kustoņi", kurā piedalīsies: Suntažu pamatskolas BDK "Suntiņi", Mālpils vidusskolas BDK "Dundiņas", Jumpravas Kultūras nama BDK "Rītupīte", Lauberes Kultūras nama BDK "Bitītes", Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles BDK "Ozoliņi", Ogres Kalna pamatskolas BDK "Viznīts", Ogres Centra pamatskolas BDK "Dzītariņš". Ieeja brīva.
Plkst. 18.00 Jumpravas pagasta Kultūras nama Lielajā zālē priecēs leļļu teātra "Tims" izrāde "Skursteņslauķi". Muzikāli atraktīvs stāsts par skursteņslauķu ikdienu un – pats galvenais – par ugunsdrošību! Ieeja - 3 eiro.
28. februārī
No plkst. 12.00 līdz 17.00 Ogres Jauniešu māja aicina jauniešus, vecākus un ikvienu interesentu uz atvērto durvju dienu “3 gadi”. Atvērto durvju diena veltīta Jauniešu mājas trīs darbības gadiem, kuros radītas iespējas, attīstītas idejas un stiprināta jauniešu kopiena. Aicināti visi jaunieši, vecāki un interesenti. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Tīnūžu Tautas namā notiks deju kolektīvu pasākums "Spoles deju koncerts". Koncertā piedalīsies: TDA "Vidzeme" (Madona), JDK "Jumpravina" (Jumprava), TDK "Dzīpars" (Rīga), "Zilās spolītes" (Ikšķile), JDK "Spole" (Ikšķile). Ieeja – bez maksas. Nāc baudīt deju prieku, satikt domubiedrus un pavadīt vakaru skaistā, dzīvā noskaņā!
Plkst. 18.00 Lauberes Kultūras namā gaidāms tautas deju koncerts “Uz laukiem”, kurā piedalīsies: VPDK “Lustīgais Spiets” (Laubere), VPDK “Cīpars” (Rīga), DK “Čūskas” (Rīga), DK “Rāmava” (Amata), VPDK “Dzelve” (Umurga), VPDK “Lēdurga” (Lēdurga), VPDK “Nītava” (Nītaure), VPDK “Rats” (Koknese), VPDK “Savieši” (Viļķene). Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks bērnu un jauniešu deju kolektīva "Pīlādzītis" un draugu koncerts "Līdz pašāmi debesīm!". Biļetes cena: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni. Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv.
Plkst. 19.00 Jumpravas pagasta Kultūras nama Lielajā zālē notiks vidējās paaudzes deju kolektīva "Jumpravietis" sadancis “Ne jauni, ne mierā”. Koncertā piedalīsies vidējās paaudzes deju kolektīvi: “Dzirnakmeņi” (Ragana), “Jezga” (Iecava), “Kalnagravas” (Sarkaņi), “Letkiss” (Sala), “Sunta” (Suntaži), “Saime” (Jumprava), “Jumpravietis” (Jumprava). Ieejas maksa - 3 eiro.
1. martā
Plkst. 12.00 Madlienas kinoteātrī tiks izrādīta spēlfilma "Perfektie". Stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt. Bet vai tā tiešām ir? Ieeja - 4 eiro.
Plkst. 14.00 Tīnūžu Tautas namā notiks Tīnūžu Tautas nama bērnu deju kolektīva “Upīte” un draugu koncerts “Kad dziesmiņa ar deju satiekas”. Uz skatuves satiksies dziesma un deja, radot prieka, enerģijas un kopā būšanas sajūtu. Koncertā piedalīsies: "Lienīte" (Madliena), "Puķuzirnis" (Ikšķile), "Upīte" (Tīnūži). Ieejas maksa – aplausi un ovācijas!
Plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē gaidāma Ogres novada vokālo ansambļu skate. Ieeja - bez maksas.