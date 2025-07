Nedēļas nogalē Ogres novadā priecēs koncerti, tirdziņš, danči un dažādi svētki

18. jūlijā

Plkst. 12.00 Meņģeles Tautas namā gaidāms pasākums senioriem "Tavs mūžs kā zvaigzne mirdz". Tiks sveikti apaļo jubileju gaviļnieki.

No plkst. 17.00 līdz 21.00 Ogresgrīvas pusmuižas atjaunotajā staļļa ēkā un tās pagalmā (Ogrē, Rīgas ielā 14a) notiks vasarīgs vakara tirdziņš. Pasākumā piedalīsies sešpadsmit mājražotāji un amatnieki no Ogres novada, kā arī viesosies mazie uzņēmēji no tuvējiem novadiem.

No plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, Ogres novada Kultūras centra Ogres Danču klubs aicina uz vasaras vakaru dančiem! Aicināts pievienoties ikviens dancot un muzicēt gribētājs! Tikšanās Neatkarības laukumā, pie "Spoon Cafe Ogre". Dalība pasākumā bez maksas. Danči norisināsies arī 25. jūlijā, 8. un 15. augustā.

Plkst. 20.00 uz Ogres Skvēra skatuves uzstāsies grupa "Dziļi vienalga". Koncertciklā "Skvēra koncerti" ogrēniešiem un pilsētas viesiem ir iespēja baudīt Latvijas jauno un talantīgo mūziķu sniegumu pašā pilsētas sirdī. Koncerta apmeklējums ir bez maksas.

19. jūlijā

No plkst. 9.00 priecēs Madlienas pagasta svētki "Ienāc Madlienā" - dažādi pasākumi visas dienas garumā: ziedu paklāja veidošana, pankūkas un sarunas par dzīvi, strītbola turnīrs, aktivitātes jauniešiem, izrāde bērniem, iespēja izstaigāt pārvaldes ēku, apskatīt muzeja izstādes un Madlienas Ev. luterisko baznīcu, pastaiga cauri visai Madlienai līdz estrādei, dažādi koncerti un zaļumballe.

Gaidāmi arī Rembates Sporta svētki - no plkst. 9.30 reģistrēšanās pie Rembates pagasta pārvaldes. Sacensību sākums plkst. 10.00. Sporta svētku aktivitātes norisināsies volejbolā (2:2), strītbolā (3:3), futbolā (6:6) - ne vairāk kā septiņi dalībnieki -, kā arī dažādos individuālajos sporta veidos. Rembates Sporta svētku laikā norisināsies 2025. gada Rembates čempionāts spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu – LK Vidzemes posms. Vairāk informācijas pa tālr. 26374079 (Aivars).

Kapusvētki

19. jūlijā plkst. 12.00 notiks katoļu kapusvētki Tīnūžos, Smiltāju kapos.

Autobuss kursēs: uz Smiltāju kapiem plkst. 11.00 no Marsona laukuma Skolas ielā (pie veikala "Maxima") pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu; no Smiltāju kapiem uz Ogri plkst. 13.30 pa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu līdz Marsona laukumam.

20. jūlijā plkst. 12.00 Lazdukalna kapsētā Ikšķilē un Ogres kapos (Turkalnes ielā), kā arī plkst. 13.00 Smiltāju kapos Tīnūžos notiks luterāņu kapusvētki, plkst. 14.00 Ikšķiles Vecajos kapos gaidāmi Ikšķiles Evaņģēliski luteriskās draudzes kapusvētki.

Autobuss kursēs: uz Smiltāju kapiem plkst. 12.00 no Marsona laukuma Skolas ielā (pie veikala "Maxima") pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu; no Smiltāju kapiem uz Ogri plkst. 14.30 pa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu līdz Marsona laukumam.