10. oktobrī
Plkst. 16.00 Ķeguma bibliotēkā notiks literāri muzikāls pasākums ar Gunu Misāni "Tiksimies gleznās, dzejā, sarunās un mūzikā". Par pasākuma muzikālo noformējumu rūpēsies Ojārs Vītoliņš.
Plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā atklās izstādi “Krapes kapu stāstiņi: Krapes pagasta reliģiskie priekšstati pēc arheoloģiskā materiāla”. Izstāde balstīta uz Krapes apkārtnes kapavietu arheoloģiskajiem atradumiem, kas aptver laika periodu no 4. līdz 17./18. gadsimtam. Tā ir unikāla iespēja iepazīt līdz šim maz pētītu Krapes pagasta vēstures posmu, atklājot senos priekšstatus par dzīvi, nāvi un ticību. Izstāde apmeklētājiem pieejama no 10. oktobra līdz 2026. gada 4. janvārim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Krapes pagasta Tautas namā būs iespēja noskatīties kinofilmu “Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis”. Biļetes cena - 3 eiro.
Plkst. 18.00 Ķeipenes Tautas nama mazajā zālē gaidāma tikšanās un sarunas ar ķeipenieti, sava ceļa gājēju Elīnu Jēkabsoni “Mans Santjago ceļš”.
No plkst 19.00 līdz 21.00 kafejnīcā “Pie zelta liepas” priecēs muzikāls vakars kopā ar grupu "Duets Sandra". Būs dzīvā mūzika, kas uzrunā sirdi, – no zināmajām "Dueta Sandra” melodijām līdz jaunām dziesmām. Gardas vakariņas no “Pie zelta liepas” virtuves – īpašā vakara ēdienkarte ar siltu garšu un mājīgu noskaņu. Tālrunis rezervācijām - 26558108.
11. oktobrī
No plkst. 10.00 līdz 14.00 Ikšķiles pilsētas Tautas namā būs "Andeles skapis". Apmeklētājiem – ieeja bez maksas. Darbosies arī "Brīvbodes" vietiņa labdarības lietām, kur būs iespēja noziedot vai apmainīties.
Plkst. 16.00 Lēdmanes pagasta Tautas namā notiks literāri muzikāls pasākums “Spaitānam - 100”, veltīts Lēdmanes dzejniekam Romualdam Zarembo. Piedalīsies VA "Stari", "Dricānu dominante", Dricānu vokālais ansamblis "Almus". Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Ogres Mūzikas un mākslas skolā norisināsies absolventu salidojums “Kopā 100! Mūzikas skolai - 65 gadi, mākslas skolai - 35 gadi!”.
Plkst. 19.00 Madlienas Kultūras namā tiks izspēlēta Džona Patrika luga “Dīvainā misis Sevidža”. Izrādi spēlē Jaunjelgavas spēlmaņi. Režisors – Kārlis Lišmans. Biļetes cena – 3 eiro.
12. oktobrī
Plkst 11.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē būs iespēja noskatīties animācijas filmu “Tafiti - pāri tuksnesim”. Biļetes cena: 5 eiro, ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu - 4 eiro.