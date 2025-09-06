Nedēļas nogalē Ogres novadā priecēs sporta festivāli, sēņošanas čempionāts, muzeja jubilejas svinības un citi pasākumi

5. septembrī
Sporta festivāls "Viss saies" – no plkst. 15.00 līdz 18.30 Ogres stadionā ikvienam interesentam iespēja iepazīties ar 2025./2026. m.g. interešu izglītības piedāvājumu. Tāpat gaidīs sporta apģērbu un apavu andele, ko rīko Vecāku padome, sportistu pašpārvaldes aktivitātes, kā arī radošā darbnīca “Radām Sporta centra talismanu kopā!” sadarbībā ar Ogres Mūzikas un mākslas skolu. "Oveselība" plkst. 17.00 aicina uz sarunu par tēmu “Vecāku loma sportista personības audzināšanā” un par veselīga uztura idejām (sadarbībā ar "Fazer"). No plkst. 15.30 līdz 18.30 izmēģini spēkus "klinšu kāpšanas sienā".
6. septembrī
"Rudens pasākums" Ozoliņa skvērā, Ikšķilē: plkst. 9.00–15.00 senlietu tirgus; plkst. 10.00–12.00 danči kopā ar Ogres Danču klubu un seno kultūru izpētes biedrību "Taurs"; plkst. 10.00–13.00 namdara darbnīcas meistarklase; plkst. 10.00–14.00 "CleanR" un "Zaļās jostas" šķirošanas meistarklase. Būs radošās darbnīcas visai ģimenei – izzinošas un izglītojošas aktivitātes, eko laimes rats, koka spēles un daudz kas cits!
Sēņošanas čempionāts Tomē – reģistrēšanās no plkst. 9.30 līdz plkst. 10.15. Kopējais starts plkst. 10.30. Pasākuma noslēgums – pie īpašas mežā pagatavotas zupas!
Veloizbrauciens pa Tomes apkārtni – no plkst. 10.00 līdz 16.00/17.00. Pieteikšanās noslēgusies.
Ģimeņu sporta diena "Mazie un lielie uz starta" Mazozolos – no plkst. 11.00 līdz 19.00. Plkst. 20.00 balle ar Raivi Ribakovu (ieeja - 5 eiro). Pasākuma dalībniekiem ballē ieeja bez maksas.
Plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā ikviens aicināts uz tikšanos ar rakstnieci Lauru Vinogradovu sarunā “Kā runāt par neērtām tēmām literatūrā?”. Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas. Tikšanos veido biedrība "Fotoklubs Ogre" sasaistē ar Daces Voitkevičas izstādi “Puika, paklausies!” Ogres Vēstures un mākslas muzejā.
Ogres basketbola festivāls – plkst. 14.00 arēnā "Ogre". Īpašais viesis – mūziķis Fiņķis. Lielā spēle: BK "Ogre" / "Rīgas zeļļi". Būs karsējmeitenes & co ar akrobātiskiem trikiem, konkursi, izaicinājumi, balvas un pārsteigumi – visām paaudzēm! Ieeja bez maksas.
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam 55 – plkst. 17.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā. Piedalīsies saksofoniste Madara Bartulāne, Lielvārdes tautas teātris ar izrādi "Pumpurs - ceļš uz Lāčplēsi" un grupa "Laimas muzykanti”. Ieeja bez maksas.
7. septembrī
Izrāde bērniem "Sēņu karaliene"– plkst. 11.00 Ķeguma Tautas namā. Ieeja bez maksas.
"Manas mājas Vidzemē: Tīklošanās pēcpusdiena" – no plkst. 12.00 līdz 17.00 Meņģelē. Vineta Zālīte šobrīd ir atgriešanās ceļā no dzīves Apvienotajā Karalistē un pakāpeniski iekārtojas savā īpašumā Meņģeles pusē. Pasākuma laikā Vineta dalīsies savā pieredzē par atgriešanās procesu, iepazīstinās ar savu saimniecību, kā arī stāstīs par ārstniecības augu vākšanu un pirts tradīcijām. Pieteikšanās līdz 5. septembrim, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālruni 29374285.