5. decembrī
No 4. līdz 29. decembrim Ķeipenes Tautas nama Mākslas telpā darbojas Ziemassvētku dāvanu tirgotava. Aicina rokdarbniekus un amatniekus piedalīties ar pašdarinātiem darbiem – dāvaniņām. Rotaslietas, zīda šalles, cimdi, zeķes, izšuvumi, piparkūkas, Latvijā ražoti produkti, tējas, Ziemassvētku dekori u.c. Lieliska iespēja iegādāties oriģinālas Ziemassvētku dāvanas! Ražotājiem pieteikties pa tālr. 26545470. Tirgotava un Mākslas telpa atvērta katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, pirms un pēc pasākumiem, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu laikā un pēc pieprasījuma – zvanot uz tālruni 26545470.
No plkst. 16.00 līdz 18.00 Ogres Baltajā valdorfskolā notiks Ziemassvētku tirdziņš, kurā varēs iegādāties mājās gatavotus gardumus, darinājumus un mazas sirsnīgas lietas, ko radījuši bērni un vecāki. Ienākumi no tirdziņa tiks novirzīti klases priekiem un kopīgām aktivitātēm, tāpēc katrs pirkums ir arī dāvana bērnu kopābūšanai un draudzībai. Būs uz ugunskura vārīta zupa. Dalība - bez maksas, visi laipni aicināti.
Plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā gaidāma izstādes “Ģeoprocesi” atklāšana. Šī izstāde ir multidisciplinārs mākslas un pētniecības projekts, kas caur vizuāliem un telpiskiem stāstiem pēta Ogres novada ainavas, to vēsturiskos slāņus un cilvēka ietekmi uz dabu. Muzeja stratēģija paredz arvien konsekventāku ekoloģisko un vides tematiku iekļaušanu izstāžu programmā, rosinot skatītājus pievērsties cilvēka un dabas savstarpējās mijiedarbības jautājumiem. Izstāde apmeklētājiem pieejama no 5. decembra līdz 2026. gada 1. martam. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
6. decembrī
No plkst. 9.00 līdz 13.00 Ogresgrīvas pusmuižas ēkā un tās pagalmā (Ogrē, Rīgas ielā 14a) priecēs rīta tirdziņš. Varēs sastapt mājražotājus, amatniekus un zemnieku saimniecības no Ogres un citiem novadiem. Nāc, izbaudi atmosfēru un dzīvo mūziku Mika Viļņa izpildījumā! Apskati “Mākslas 1/2muižas” studijas dalībnieču darbu izstādi, kurā būs iespējams tos iegādāties.
No plkst. 9.00 līdz 14.00 Ikšķiles Tautas namā gaidāms "Andeles skapis Ikšķilē". Tirdziņā būs iespēja atrast gan sev un ģimenei nepieciešamo - apģērbu, apavus, grāmatas, senlietas utt. Apmeklētājiem – ieeja bez maksas. Darbosies arī "Brīvbodes" vietiņa labdarības lietām, kur varēs ziedot vai apmainīties. Ja ziedo, tad, vēlams, labas, tīras, nesaplēstās lietas.
Plkst. 12.00 Tīnūžu Tautas namā notiks Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums “Mana mīlestība ir mans laiks”.
Plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā gaidāms izzinošs un mierpilns adventes vakars - “Trīs Ziemassvētku kauju atskaņas”. Pasākums veidots, apvienojot vēstures pētniecību, dzeju un dzīvo mūziku. Vēsturnieks Ritvars Jansons stāstīs par latviešu strēlnieku, partizānu un leģionāru Ziemassvētku kaujām. Dzejnieks, žurnālists un kultūras kritiķis Toms Treibergs lasīs dzeju, kas pievēršas kara pieredzei, dzimtenes mīlestībai un cilvēka garīgajai izturībai. Mūziķis un multiinstrumentālists Jānis Ruņģis papildinās lasījumus ar meditatīvu un improvizētu mūziku, radot īpašu atmosfēru. Gaidāms arī kāds pārsteigums. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,50 eiro; pensionāriem un studentiem – 1 eiro; ogrēnieša kartes īpašniekiem – bez maksas.
Plkst. 16.00 pie Rembates Tautas nama priecēs Ziemassvētku eglītes iedegšanas svētki. Uzstāsies bērnu deju kolektīvs "Ķipari”. Turpinot tradīciju, norisināsies Rembates Ziemassvētku tirdziņš, kurā varēs iegādāties bērnu pašdarinātus labumus, sildīties ar karstu tēju, piparkūkām un labiem vārdiem. Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē skanēs jauniešu kora "Impulss" koncerts "Mājup". Diriģenti: Gunita Bičule un Mariss Lakstīgala. Koncertmeistare: Gunta Trasune. Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirzdniecības tīklā. Biļetes cena: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 17.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā notiks labdarības koncerts "Gaisma pasaulei", kurā piedalīsies: Atvara – balss, Antonija Dombrovska – balss, Aigars Raumanis – saksofons, Miks Akots – ģitāra, Gregors Jānis Mažis – ģitāra, Māris Lasmanis – klavieres, Maria Skļarova – klavieres, Miks Skulte – čells, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas koris “Lielvārde”. Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv.
Plkst. 17.00 Suntažu Kultūras namā notiks amatierteātra "Sauja" izrāde "Apsūdzības liecinieks" pēc Agatas Kristi lugas motīviem. Biļešu cena - 3 eiro.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē skanēs VPDK "Raksti" koncerts "Griezies, griezies, atgriezies!", kurā piedalīsies astoņi tautas deju kolektīvi no dažādām Latvijas pilsētām – Rīgas, Ķekavas, Saldus, Ogres –, kā arī īpašie viesi no Lietuvas, kas bagātinās vakaru ar savu dejas stāstu. Katrs kolektīvs nesīs savu krāsu, savu ritmu, savu prieka atmiņu. Koncertā dalībnieki: TDA "Ogre" (Ogre), VPDK "Zīle" (Ķekava), BJDK "Pīlādzītis" (Ogre), VPDK "Verpetas" (Birži, Lietuva), DK "Kursa" (Saldus), VPDK "Dižbramaņi" (Rīga), VPDK "Dardedze" (Rīga), VPDK "Raksti" (Ogre). Biļetes: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 19.00 Jumpravas pagasta Kultūras nama Lielajā zālē notiks VPDK “Saime” rīkotais “Andru dienas sadancis. Biļetes cena: 2 eiro.
7. decembrī
Plkst. 11.30 Ikšķiles Evaņģēliski luteriskajā baznīcā gaidāms Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu adventes koncerts “Ziemas stāsti”.
Plkst. 16.00 Lauberes Kultūras namā priecēs Ziemassvētku koncerts, uzstāsies Gatis Mūrnieks. Ieeja brīva. Gaidīts ikviens!
Plkst. 16.00 aicina tikties pie Krapes Tautas nama, lai kopā ar “Ķepu patruļas” Čeisu dotos rotaļās un iedegtu svētku eglīti! Būs silta tēja un jautras rotaļas.
Plkst. 16.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā notiks Ogres novada vokālo ansambļu koncerts "Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc", kurā piedalīsies: Ķeipenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Sonore", Suntažu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Svīre", Lēdmanes Tautas nama dāmu vokālais ansamblis "Stari", Tomes Dāmu ansamblis, Ikšķiles sieviešu vokālais ansamblis "Nona", Ikšķiles vīru vokālais ansamblis "Tikai tā", Ogresgala Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Dūjas", Ogresgala jauktais vokālais ansamblis "Saime", Lielvārdes Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Pusnakts stundā". Biļetes cena: 3 eiro. Biļetes pieejamas Lielvārdes pilsētas Kultūras nama kasē.
Plkst. 16.00 Madlienas Kultūras nama Odiju zālē skanēs adventes koncerts “Lai tik snieg!” kopā ar Madlienas pūtēju orķestri un diriģenti Katrīnu Martu Stoku. Ieeja - 3 eiro.
Plkst. 16.00 Ķeguma Tautas namā gaidāms danču vakars kopā ar biedrību SKI "Taurs" un Ogres Danču klubu. Varēs jautri pavadīt laiku spēlējot un dancojot. Priekšzināšanas nav nepieciešamas. Ieeja bez maksas.
Plkst. 17.00 Meņģeles Tautas namā notiks zvanu ansambļa "Primus" koncerts. Ieeja: 3 eiro.