12. jūnijā
No plkst 17.00 tiks svinēti Tīnūžu muižas svētki: būs sarunas par un ap vilnas darbiem, aušana, vērpšana, šķeterēšana, tikšanās ar ratiņu atjaunotāju un senlietu kolekcionāru Ivaru Rancānu, knipelēšanas ābece, kaligrāfija, dizaina mežģīnes, pērļotas rotas, porcelāna kolekcija, saldumu meistarstiķu darbnīca, retro foto, kustīgās bildes iz muižas dzīves Ogres teātra aktieru izpildījumā, vizināšanās zirga karietē, lielās koka spēles; plkst. 19.00 muižas ļaužu svētku koncerts; plkst. 21.00 zaļumballe ar mūzikas kapelu “Hāgenskalna muzikanti”.
Plkst. 19.00-2.00 Ikšķiles vidusskolā gaidāms florbola nakts turnīrs.
13. jūnijā
Priecēs Ikšķiles pilsētas svētki – no plkst. 6.00 aktivitātes visām paaudzēm un visām gaumēm dažādās norises vietās: makšķerēšanas sacensības, sporta aktivitātes, gadatirgus, izbraukumi ar kuģīti. Teātra izrāde “Neglītais pīlēns” un visdažādākās aktivitātes jauniešiem. Ikšķiles brīvdabas estrādē plkst. 20.00 koncertballe - uzstāsies "The Sound Poets" un Ikšķiles Saules koris, "Pirmais kurss", "Black Tie", DJ Andy. Plkst. 23.00 Ikšķiles Centra laukumā notiks "Greentrials" ekstrēmo velo nakts šovs.
No plkst. 15.00 Ogresgala Tradīciju parkā svinēs Ogresgala pagasta svētkus. Būs stendi ar aktivitātēm, svētku koncerts ar grupu “Pipari”, Jāni Paukštello un Edgaru Pujātu, zinātnisko eksperimentu šovs bērniem “Zinātnes zona”, Ogresgala Tautas nama pašdarbības kolektīvu koncerts, DJ Stockas muzikālās aktivitātes, videospineris ar LED telti “360.kadrs”, deju balle ar grupu “Pipari”. Ieeja bez maksas.
Plkst. 17.00 Tīnūžu pagasta Tautas namā notiks tikšanās ar gleznu izstādes “Pienākt tuvāk klusumam” autori Lieni Strazdu.
Plkst. 10.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā gaidāmas novusa sacensības “Paaudžu sadraudzības mači – pāru spēles”. Reģistrācija no plkst. 9.30.
Plkst. 10.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā priecēs rīts ar adīkli. Ņem adīkli un nāc uz kopīgu tējas baudīšanu. Dalība bez maksas.
Plkst. 13.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā aicina uz īpašu lekciju "Latviešu batikas meistari – Ārijas Skudras laikabiedri" izstādes "Cepuru karaliene un viņas batikas" ietvaros. Lekcijā tiks sniegts neliels ieskats Ārijas Skudras laikabiedru darbībā, raksturojot viņu tematisko, stilistisko un tehnisko paņēmienu daudzveidību. Lekciju vadīs izstādes kuratore un mākslas zinātniece Mg. Art. Irēna Bužinska. Ieeja pasākumā bez maksas.
Plkst. 19.00 Taurupes brīvdabas estrādē notiks Ogres teātra izrāde “Skroderdienas Silmačos”. Izrādes radošā komanda: režija – Jānis Kaijaks, kostīmi – Ilze Kupča-Ziemele, scenogrāfija – Māris Ruskulis, vokālā pedagoģe – Ilze Miezere, gaisma, skaņa – Austra Matveja, Ansis Imaks, Agris Dzedons, grims – Annija Karīna Norberte, radošā direktore – Ieva Rodiņa. ““Skroderdienās” kopā saplūst daudzas svarīgas komponentes – Līgo svētku nozīme, Blaumaņa iekodētais latviskums gan tēlos, gan attiecībās un kopābūšana, ko var pielīdzināt sadziedāšanās fenomenam, kad visi esam vienā ritmā un elpā,” norāda Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks.
14. jūnijā
Paredzēts atceres brīdis 1941. gada 14. jūnija komunistiskā terora upuru piemiņai. Plkst. 10.00 izbraukšana no laukuma pie Ogres novada Kultūras centra Brīvības ielā 15 uz atceres pasākumu Latvijas Okupācijas muzejā. Plkst. 15.00 visi aicināti uz represiju upuru piemiņas brīdi Ogrē – Represēto piemiņas vietā Meža prospektā 2b (iepretim Sv. Meinarda Romas katoļu baznīcai).
Plkst. 10.00 Jumpravas pagasta estrādes teritorijā notiks disku golfa sacensības. Pirmais starts plkst. 11.00. Trīs kategorijas: vīrieši, sievietes un jaunieši līdz 18 gadiem.
Ikšķiles svētku ietvaros plkst. 10.00 Ikšķiles Sv. Meinarda ev. lut. baznīcā svētku notiks dievkalpojums un koncerts džeza noskaņās. Uzstāsies Kārlis Tirzītis (klavieres) un Alise Gavare (klarnete).
Arī Madlienā gaidāms atceres brīdis 1941. gada 14. jūnija komunistiskā terora upuru piemiņai – plkst. 12.00 pie pieminekļa brīvības cīņās kritušiem madlieniešiem. Plkst. 13.00 Madlienas Kultūras nama O2 zālē būs iespēja noskatīties kinofilmu “Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons.” Ieeja bez maksas.