6. martā
Plkst. 16.00 Ķeipenes Tautas nama Mākslas telpā notiks Emīla K. Muzikanta personālizstādes "Aiz skatiena robežas" atklāšana. Būs iespēja satikt arī mākslinieku.
7. martā
Plkst. 12.00 Jumpravas pagasta Kultūras nama Izstāžu zālē notiks Skrīveru klūdziņu pinēju kopas radošo darbu izstādes atklāšana. Izstādē būs apskatāmi meistaru darinātie klūgu pinumi un amatniecības darbi. Izstādi varēs aplūkot līdz 31. martam darbdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā būs iespēja noskatīties animācijas filmu “Moksijas mājupceļš”. Moksija, pieradināta kaķene, atvaļinājuma laikā apmaldās, un viņai jāmeklē ceļš atpakaļ uz mājām cauri Eiropai ar visbriesmīgāko radījumu palīdzību, kādus vien kaķis var iedomāties: muļķa suns un vecs putns. Šī ceļojuma laikā viņa paplašina savu skatījumu uz dzīvi un atklāj draudzības patieso nozīmi. Biļetes cena – 3 eiro.
Plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieku Jāni Joņevu. Viņš ir plašāk pazīstams ar romānu “Jelgava 94”, kas ir saņēmis Eiropas Savienības literatūras balvu, tulkots vairāk nekā desmit valodās un pārtapis filmā. J. Joņevs ir autors ne tikai romāniem, bet arī stāstiem, lugām, literatūras recenzijām un grāmatai bērniem. Pasākums ir bez maksas.
Plkst. 14.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā gaidāma senioru pēcpusdiena. Pieteikšanās un sīkāka informācija – 22408067. Ieeja bez maksas.
Plkst. 17.00 Tomes Tautas namā priecēs koncertprogramma "Sevis dēļ". Muzikāls stāsts par sajūtām, iekšējo drosmi un izvēli būt sev pašam. Programmā – latviešu komponistu mūzika, kas aicina apstāties, ieklausīties un sajust. Uz skatuves – vokālā grupa "Melodia" kopā ar Jāni Rolmani. Vakars, kurā melodija satiekas ar patiesumu un klusums iegūst nozīmi. Ieeja – 5 eiro. Papildu informācija pa tālr. 27843230.
Plkst. 17.00 Madlienas Kultūras namā notiks līnijdeju kolektīva “Kaprīze” 25 gadu jubilejas koncerts. Kopā ar jubilāriem uzstāsies arī Rikardions un LD grupa “DejoVisi”. Ieeja – 3 eiro.
Plkst. 17.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē norisināsies tautas deju ansambļa "Uguntiņa" koncerts "Dej bāliņi, dej māsiņas!", kurā uz skatuves tiksies trīs draugi – tautas deju ansambļi "Uguntiņa", "Dzintariņš" un "Dzirkstelīte". Ikgadējs koncerts ir tradīcija, kas draugu starpā tiek uzturēta jau vairāk nekā 15 gadus. Koncertā katrs no ansambļiem priecēs skatītājus ar sev raksturīgām dejām, parādot tieši sev piemītošo unikalitāti, bet vienlaikus latviešu skatuviskās dejas dažādību. Informācija par biļešu iegādi – Ogres novada Kultūras centra tīmekļvietnē.
Plkst. 17.00 Lauberes Kultūras namā gaidāms Jāņa Paukštello un Lailas Jēkabsones koncerts. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Suntažu Kultūras namā notiks vidējās paaudzes deju kolektīva "Sunta" sadancis "Iepin laiku soļos". Ieeja brīva.
Plkst. 18.00 Ķeguma Tautas namā skanēs koncerts “Sirds gaida brīnumu”. Ielūdz ģitāristu un dziesminieku ansamblis "Ķeguma ducis". Koncerts notiks pie galdiņiem, būs pieejami dzērieni. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Tīnūžu Tautas namā notiks vidējās paaudzes deju kolektīva “Godi” un draugu koncerts “Te starp savējiem”, kurā dejos vidējās paaudzes deju kolektīvi: "Ačkups", "Artava", "Dižbramaņi", "Suiti" un "Godi".
8. martā
Plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē varēs noskatīties animācijas filmu "Goat: labākais pasaulē". Vils, mazs kazlēns ar lieliem sapņiem, tiek pie unikālas iespējas piebiedroties profiņiem un spēlēt “rēcienbolu” – augstas intensitātes, jauktu dzimumu, pilna kontakta sporta veidu, kurā dominē ātrākie, niknākie dzīvnieki pasaulē. Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv.
Plkst. 14.00 Ķeipenes Tautas namā priecēs Nītaures lauku teātra iestudēta Ritas Missūnes luga “Dāvana tantei”. Lomās: Inese Mengele, Maira Prikule, Sandra Komurnicka, Sanita Gabrāne, Alla Medvedjeva, Juris Skutelis. Čukstiņš – Inta Timma. Izrādes režisore – Ilze Dzerkale. Ieejas maksa – 2 eiro.
Plkst. 15.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā Ansis Klintsons sniegs koncertu “Sirds dziesmas”. Ieeja – 5 eiro.