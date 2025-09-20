Nedēļas nogalē Ogres novadā priecēs līnijdejas, uzvedumi, tirdziņš, orientēšanās un daudzi citi pasākumi

19. septembrī
Plkst. 10.00 Ķeguma Tautas namā notiks pasākumu cikla Ķeguma apkaimes senioriem "Notici sev" pirmā tikšanās, kura būs ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gerontoloģijas klīnikas vadītāju, profesoru Jāni Zaļkalnu par senioru jēgpilnu un veselīgu novecošanu. Ieeja bez maksas.
Plkst. 11.30 Ķeipenes Tautas nama telpās "Viļņi" gaidāma tikšanās ar dzejnieci un TV šova "Slavenības bez filtra" zvaigzni Magoni Liedeskalnu. Dzeja un saruna par dzīvi pie kafijas tases. Būs iespējams iegādāties autores grāmatas. Visi laipni gaidīti!
No plkst. 17.00 līdz 21.00 atjaunotajā Ogresgrīvas pusmuižas staļļa ēkā un tās pagalmā (Rīgas ielā 14a, Ogrē) notiks Ogresgrīvas pusmuižas vakara tirdziņš. Pasākumā piedalīsies mājražotāji, amatnieki un mazie uzņēmēji, kas piedāvās pašu izaudzētu, saražoto un darināto.
Latvijas Orientēšanās nakts norisināsies arī Ķegumā – reģistrēšanās no plkst. 18.30, karšu saņemšana plkst. 19.00, starts plkst. 20.00. Pasākumu organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar orientēšanās klubu “Ogre”.
Priecēs uzvedums "Debesu vārti un elles liesmas" Ogrē – piektdien un sestdien plkst. 19.00, svētdien plkst. 18.00. Ieeja bez maksas! Bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst apmeklēt tikai ar pieaugušo pavadībā.
20. septembrī
No plkst. 10.00 visas dienas garumā gaidāmi Rembates pagasta svētki! Pasākumu vadīs atraktīvais, enerģiskais, komunikablais, vienmēr pozitīvais ilggadējais Rembates pagasta svētku vadītājs Reinis Reķis. Visas Rembates pagasta svētku aktivitātes ir bez maksas.
Plkst. 12.00–14.00 Ogrē notiks biedrības “Tiesiskums.lv” organizēts iedzīvotāju forums par OIK atgūšanu. Sanākušos uzrunās biedrības pārstāvis, zvērināts advokāts, tiesību zinātņu doktors Artis Stucka. Foruma būs iespēja uzzināt, kāpēc OIK maksājums bija prettiesisks un kādas ir iespējas tā atgūšanai. Būs arī iespēja klātienē noslēgt līgumu ar biedrību par OIK atgūšanu.
Plkst. 14.00 Suntažu Kultūras namā Intars Rešetins uzstāsies koncertuzvedumā “Mazliet par mīlestību”. Šis koncertuzvedums ir veidots ar domu, lai izstāstītu kādu brīnišķīgu stāstu, kas skar ikvienu no mums. Šis ir stāsts par mūsu vērtībām, pašcieņu, pašapziņu un gaišām cerībām par skaistu mūsu bērnu nākotni. Ieejas maksa - 5 eiro.
Plkst. 14.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē norisināsies līnijdeju festivāls "Izdejo vasaru".
Plkst. 14.00 Ķeguma Tautas namā gaidāma kāzu kleitu izstādes "Baltais eņģelis" noslēguma pēcpusdiena. Izstādes veidotāja Inta Brokāne-Vilcāne dalīsies kleitu dzīvesstāstos, kāzu kleitas defilēs uz skatuves, un romantisku svētku noskaņu papildinās svinīgi mūzikas ritmi. Ieeja bez maksas.
21. septembrī
Plkst. 11.00 Ogrē priecēs pasaku rīts ar galda leļļu izrādi “Putnu bulbulis”. Pieteikšanās uz pirmo pasaku rītu iespējama Ogres Baltās valdorfskolas "Facebook" kontā.
Plkst. 15.00–17.00 Madlienā notiks improvizācijas meistarklase. Dalībnieki aicināti iepazīt improvizācijas mākslu praksē. Plkst. 18.00–20.00 paredzēta Improvizācijas teātra izrāde: skatītājiem būs iespēja piedzīvot unikālu izrādi, kas top uz vietas – bez scenārija un iepriekšējas sagatavošanās, skatītāju ierosinājumi kļūs par pamatu aizraujošiem stāstiem un negaidītiem notikumiem uz skatuves. Savu bezmaksas biļeti uz vakara izrādi var iegūt šeit.