Pirmdiena, 01.06.2026 15:38
Bernedīne, Biruta, Mairita
Pirmdiena, 1. jūnijs, 2026 13:35

"Neder - ka tik smuks!" Mākslas skolas skolotāja Ogrē katram absolventam dāvina ko īpaši piemeklētu

Ogres Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Zane Raičenoka Raišonoka
"Katru reizi izlaidumā ir tāda gaiši smeldzīga sajūta, bet tā jābūt," saka Ogres Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Zane Raičenoka Raišonoka un turpina sevis izveidoto apsveikumu tradīciju. Daudzus gadus viņa katram izlaiduma absolventam sarūpē ipašu dāvanu. "Arī šogad mani absolventi saņēma putniņus. Pupuķis, žagatiņa un pūce," sirsnīgi dalās mākslas skolotāja.

"Mani māca ziņkāre, cik tad to putniņu manā kolekcijā ir bijis pa visiem šiem gadiem, kopš piekopju tradīciju - dāvināt putniņgleznu absolventiem. Pēc bildēm saskaitīju 52! Pirmie bija pavisam vienkārši un bija domāti kā lielas galda kartes izlaidumā, bet ar gadiem kļuvuši smalkāk izstrādāti, apjomīgāki un tiek pasniegti kā dāvanas," tā skolotāja.

Viņa savā Facebook konta ierakstā atklāj, ka "putniņu gleznošana man ir īpašs process. Ļoti ceru, ka šo mācēšu saglabāt arī turpmāk un iedvesma to darīt neapsīks!" Viņas novēlējums šī gada absolventiem ir - lai skaists viņu turpmākais mākslas lidojums!
Ogres Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Zane Raičenoka Raišonoka

Uz Facebookā ierakstītu komplimentu par zīmējumu ar pupuķi, skolotāja raksta:
"Es beidzot sagaidīju audzēkni, kam šis putns piestāv un izskatās radniecīgs. Jo ar tiem putniem nav vienkārši. Kuram katram neder jebkāds, ka tik smuks. Šo kaut kā dziļi iekšēji jūtu, un katrs putns ir īpaši piemeklēts."
