No plkst. 16.00 būs iespēja piedalīties spēlē ar orientēšanās elementiem “Jampadracis” un bērniem izmēģināt roku meistardarbnīcā.
No plkst. 17.00 muzikālo fonu nodrošinās Lēdmanes muzikantu ziņģu programma
No plkst. 18.30 būs iespēja satikt gleznu izstādes “Kalnu vējš, kalnu zieds” autori – mākslinieci Sandru Sabīni Jaundālderi kultūras nama izstāžu zālē. Uz šo tikšanos jāierodas ar sadarbspējīgu covid-19 sertifikātu!
Ap 19.45 notiks spēles “Jampadracis” rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana.
No 20.00 sagaidīsim saulrietu skaistas mūzikas skaņās!
Visas dienas garumā būs iespējams apskatīt izstādes:
-Kultūras nama izstāžu zālē – “Kalnu vējš, kalnu zieds” | Sandra Sabīne Jaundāldere;
-Kultūras nama mazajā zālē (2. stāvs) - “Ar otas pieskārienu…” | darbi tapuši plenērā, Jumpravā, 8. augustā;
-Brīvdabas izstāžu telpā “Siltumnīca” – Jaunās mākslinieces Noras Grantiņas darbu izstāde.
Papildus 20. un 21. augustā pie Jumpravas kultūras nama darbosies sarunu festivāla LAMPA kopā skatīšanās telts! Precīzāk par norises vietu un programmu tiks ziņots www.manajumprava.lv un Jumpravas kultūras nama Facebook lapā šeit:
Atgādinām, ka apmeklējot pasākumu jāievēro visi valstī aktuālie epidemioloģiskie noteikumi!
Spēli “Jampadracis” atbalsta Gaļas nams Ādaži, Izklaides parks Avārijas Brigāde, Beķereja “Bricēni”, Māris&Co, Lūšu Drava un Lūšu Taka.
Informāciju sagatavoja Zane Skrauča, Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienības Jumpravas kultūras nams vadītāja