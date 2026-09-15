Nenokavē pieteikšanos! Tiek piedāvāta lieliska iespēja doties izzinošā ekskursijā pa Ikšķili

Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde ziņo, ka ar pasākumu tiks turpināts iepriekš aizsāktais ekskursiju cikls, kura mērķis ir atklāt Ogres novada kultūrvēsturisko bagātību, iepazīstot vietas, cilvēkus un notikumus, kas veido novada vēsturi un identitāti.
Ekskursijas pirmās dienas daļā tiks apmeklēts “Kābeļkalns” - nozīmīga lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma vieta. Pēc tam dalībnieki dosies rudenīgā braucienā pa Daugavu uz Sv. Meinarda salu.
Dienas otrajā daļā ekskursijas dalībnieki apmeklēs 2024. gadā atklāto Ikšķiles daudzfunkcionālo pakalpojumu centru, iepazīstot tā mūsdienīgo vidi, kur vienuviet darbojas bibliotēka, kultūrtelpa, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un kur ierīkotas telpas tehniskās jaunrades nodarbībām. Būs iespēja ielūkoties jaunajā izstādē un aplūkot bibliotēku.
Mākslas tēmu noslēdzot, būs iespēja apmeklēt Ikšķiles luterāņu baznīcu, kas īpaša ar to, ka tajā apskatāma kādreizējā Latvijas Mākslas akadēmijas profesora, gleznotāja un scenogrāfa Jāņa Kugas altārglezna, kas nesen restaurēta.
Dienas programmu papildinās arī vietējo garšu iepazīšana pie dzēriena ražotāja “Ingverīns” un šokolādes degustācijas pie "Rūgts!Šokolāde" Ikšķilē.
Ekskursijas programma:
8.00 Iekāpšana pie Ogres novada Kultūras centra, Brīvības iela 15, Ogre
8.25 Iekāpšana pie Ikšķiles vidusskolas (stāvlaukums Skolas ielā pie rotācijas apļa)
8.30 - 9.30 Kābeļkalns – lībiešu kultūrvēsturiskais mantojums
10.00 - 11.30 Brauciens ar plostu uz Sv. Meinarda salu* (5,00 EUR)
11.30 - 12.30 Veselības eliksīra “Ingverīns” dzēriena degustācijas* (5,00 EUR)
12.45 - 14.00 Pusdienas Ikšķilē* (7,50 EUR)
14.15 - 15.00 Ikšķiles daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs, Skolas iela 4, Ikšķile
15.15 - 16.30 Ikšķiles luterāņu baznīca un gleznotāja Jāņa Kugas mākslas mantojums, Kalēju iela 1, Ikšķile
16.40 - 18.00 Degustācijas un meistarklase "Rūgts!Šokolāde", Vīndaru iela 12, Ikšķile* (12,00 EUR)
Jāņem vērā, ka ekskursijā var būt nelielas izmaiņas programmas laikos.
Dalība ekskursijā ir bez maksas, izņemot degustācijas, izbraucienu pa Daugavu un pusdienas.
Vietu skaits braucienam ar autobusu ir ierobežots, taču iespējams pievienoties arī ar privāto transportu.
Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija, rakstot uz: , zvanot pa tālr. 29491685, vai aizpildot pieteikuma anketu šeit.
Pieteikšanās ekskursijai līdz 23. septembrim vai līdz brīdim, kad tiks sasniegts maksimālais
dalībnieku skaits.