Jau pirmdien, 19.aprīlī sāksies un līdz pat 25.aprīlim norisināsies Bibliotēku nedēļa. Šī gada Bibliotēku nedēļas tēma ir "Darīt neticamo!".Ņemot vērā pandēmijas izplatības ierobežošanai noteiktos ierobežojumus, Bibliotēku nedēļas aktivitātes šajā gadā, galvenokārt, notiks attālināti.

Arī Ogres Centrālā bibliotēka Bibliotēku nedēļas ietvaros ar saviem lasītājiem, atbalstītājiem un bibliotēkas draugiem komunicēs attālināti. Aicinām sekot informācijai Ogres Centrālās bibliotēkas profilam socializēšanās vietnē Facebook, Twitter un Instagram. 


Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma, Bibliotēku nedēļa Latvijā notiek kopš 1997.gada. Bibliotēku nedēļas laikā – 23.aprīlī tiek atzīmēta arī Pasaules grāmatu un autortiesību diena.
Vairāk informācijas Latvijas Bibliotekāru biedrības mājas lapā www.bibliotekari.lv.

#bibliotēkunedēļa2021#darītneticamo

Informāciju sagatavoja Ogres Centrālā bibliotēka

