Raidījumos uz skatuves kāps grupas CREDO, DAKOTA, SKYFORGER, PETERSON BAND, SESTĀ JŪDZE, ORANŽĀS BRĪVDIENAS, RIGA REGGAE, KAYRO, kā arī RIHARDS LĪBIETIS ORCESTRAun vīru kopa VILKI. Ar skaistām melodijām skatītājus priecēs dziedātājas Aija Andrejeva, Dināra Rudāne& Rock5 Band un grupa RADIO TRIO. Savukārt par muzikāliem pārsteigumiem būs parūpējies pianists Andrejs Osokins, ģitārists Mārcis Auziņš, reperis OZOLS un mūziķis Krists Saržants, kuram raidījumā pievienosies kāda īpaša viešņa.
Skatītājiem būs iespēja iepazīt arī Ogres jaunos un talantīgos mūziķus – dziedātāju Alinu Melngaili, grupu PIRMAIS KURSS un duetu, kurā muzicē Gints Cālītis un Ronalds Briežkalns.
Savukārt DZĪVĀS SKATUVES OGRĒ otro sezonu, ar raidījumu valsts svētku noskaņās, atklās šarmantā dziedātāja Antra Stafecka.
Tradicionāli katru piektdienu raidījuma vadītāju lomā iejutīsies apburošā grupas COLT soliste Elīna Krastiņa un atraktīvais pasākumu vadītājs un OGRES TEĀTRA aktieris Andris Krauja.
Gaidot jaunākos raidījumus, Ogres novada Kultūras centra mājas lapā www.okultura.lv un Visit Ogre kontā video platformā Youtube, ir iespēja noskatīties iepriekšējās sezonas ierakstus.
Raidījuma idejas autors ir Latvijas roka leģenda, grupas COLT līderis,komponists un producents Harijs Zariņš. Raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ tapis sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru un Ogres novada Pašvaldību.