Ceturtdiena, 09.10.2025 21:49
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:49
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 10. novembris, 2021 09:00

No 19. novembra TV ekrānos atgriežas raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ

ONKC
No 19. novembra TV ekrānos atgriežas raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ
Trešdiena, 10. novembris, 2021 09:00

No 19. novembra TV ekrānos atgriežas raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ

ONKC

No 19. novembra katru piektdienu pulksten 21.25 televīzijas kanālā ReTV būs skatāms muzikāli izklaidējošā un izzinošā raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ otrā sezona. Šajā sezonā turpināsim iepazīt Latvijas mūziķu daiļradi, baudīt aizraujošas sarunas un muzikālus priekšnesumus. Uzklausīsim mūziķu stāstus, kuros atklāsim daudz interesantu faktu par to personībām un muzikālajām gaitām, kā arī sadzirdēsim jaunas šķautnes Latvijas mūzikas skanējumā.

Raidījumos uz skatuves kāps grupas CREDO, DAKOTA, SKYFORGER, PETERSON BAND, SESTĀ JŪDZE, ORANŽĀS BRĪVDIENAS, RIGA REGGAE, KAYRO, kā arī RIHARDS LĪBIETIS ORCESTRAun vīru kopa VILKI. Ar skaistām melodijām skatītājus priecēs dziedātājas Aija Andrejeva, Dināra Rudāne& Rock5 Band un grupa RADIO TRIO. Savukārt par muzikāliem pārsteigumiem būs parūpējies pianists Andrejs Osokins, ģitārists Mārcis Auziņš, reperis OZOLS un mūziķis Krists Saržants, kuram raidījumā pievienosies kāda īpaša viešņa.


Skatītājiem būs iespēja iepazīt arī Ogres jaunos un talantīgos mūziķus – dziedātāju Alinu Melngaili, grupu PIRMAIS KURSS un duetu, kurā muzicē Gints Cālītis un Ronalds Briežkalns.


Savukārt DZĪVĀS SKATUVES OGRĒ otro sezonu, ar raidījumu valsts svētku noskaņās, atklās šarmantā dziedātāja Antra Stafecka.
Tradicionāli katru piektdienu raidījuma vadītāju lomā iejutīsies apburošā grupas COLT soliste Elīna Krastiņa un atraktīvais pasākumu vadītājs un OGRES TEĀTRA aktieris Andris Krauja.


Gaidot jaunākos raidījumus, Ogres novada Kultūras centra mājas lapā www.okultura.lv un Visit Ogre kontā video platformā Youtube, ir iespēja noskatīties iepriekšējās sezonas ierakstus.


Raidījuma idejas autors ir Latvijas roka leģenda, grupas COLT līderis,komponists un producents Harijs Zariņš. Raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ tapis sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru un Ogres novada Pašvaldību.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?