Šogad pirmā darba diena martā ir pirmdiena, 2. marts. Līdz ar to topošos pirmklasniekus pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Ogrē var pieteikt no 2. marta plkst. 7.00 līdz 31. martam.
Ogres pilsētas izglītības iestādēs ir vienota elektroniskā bērnu reģistrācija, kuru nodrošina Ogres novada Izglītības pārvalde, savukārt citu Ogres novada pilsētu un pagastu izglītības iestādēs bērnu reģistrāciju nodrošina konkrētās izglītības iestādes vadītājs pieteikumu saņemšanas secībā.
Reģistrējot bērnu 1. klasei Ogres skolās, vajadzēs norādīt divas prioritārās izglītības iestādes, lai uzreiz varētu nokomplektēt 1. klases. Savukārt tie pirmklasnieki, kuru vecāki nav deklarēti Ogres pilsētā, bet kuru brāļi un māsas jau mācās kādā no Ogres skolām, prioritāri varēs pretendēt uz vietu tajā skolā, kurā jau mācās viņu brāļi un māsas, lai vecākiem būtu ērtāk bērnus nogādāt vienā izglītības iestādē.
Ogrē ir trīs vispārējās izglītības iestādes, kas nodrošina bērnu uzņemšanu 1. klasē, – Ogres Centra pamatskola, Ogres Kalna pamatskola un Jaunogres pamatskola.
Iesniedzot aizpildīto pieteikumu (nospiežot pogu Reģistrēt), parādīsies informācija, ka pieteikums ir reģistrēts Ogres novada pašvaldības datu bāzē un pieteikuma iesniedzējs saņems pieteikuma reģistrācijas numuru.
Šo informāciju (numuru) nepieciešams saglabāt, izdrukāt vai pierakstīt, jo pēc tā vecāki varēs sekot informācijai par bērnam piešķirto vietu rindā izvēlētajā izglītības iestādē.
2026. gada 15. aprīlī tiks publicēta informācija par piešķirtajām vietām uz 1. klasi Ogres valstspilsētas vispārējās izglītības iestādēs.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iespēja rakstīt, sūtot jautājumu uz e-pasta adresi vai zvanīt: 65030340; 65055382.
Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē vispārējās izglītības iestādēs Ogrē tiks atvērts 02.03.2026. plkst. 7.00) ŠEIT