Piektdiena, 29. maijs, 2026 11:12

Spalvas, olas un cālīšu stāsti: Ogres novadā gaidāma putnkopības skola ģimenēm

Spalvas, olas un cālīšu stāsti: Ogres novadā gaidāma putnkopības skola ģimenēm
Foto: www.ogresnovads.lv
Tautas putnkopju biedrība šovasar Ogres novadā organizēs divus izglītojošus un ģimenēm draudzīgus pasākumus “Tautas putnkopju skola 2026”. Abos pasākumos būs iespēja apskatīt mājputnu izstādi, kurā galvenokārt būs pārstāvētas dažādu šķirņu vistas, kā arī citi mājputni. Apmeklētāji varēs tuvāk iepazīt putnkopību, satikt draudzīgus mājputnus un uzzināt vairāk par to audzēšanu.

Pasākumi notiks 6. jūnijā ģimenes dienas pasākuma laikā Ogrē un 29. augustā Birzgales lauku festivālā, informē Ogres novada pašvaldības pārstāvji.

Pasākumu programmā paredzētas arī dažādas radošas un izglītojošas aktivitātes bērniem – olu ripināšana, zīmēšana, ģipša figūriņu krāsošana, atmiņas spēles, olu pingpongs, putnu ķeršanas spēles un citas nodarbes.

Savukārt gan bērniem, gan pieaugušajiem būs pieejamas izglītojošas spēles par putnkopību, piemēram, “Ar ko barosim?”, “Kam pieder spalvas?”, “Kas ir izdējis olu?” un “Atpazīsti šķirni!”. Īpaša aktivitāte būs stāstījums “Kā rodas cālītis?”, kurā interesenti varēs iepazīt olu inkubatoru un inkubācijas procesu, uzzināt par dažādu putnu olu attīstību un cāļu šķilšanās procesu.

Pasākumu laikā būs pieejami arī bezmaksas informatīvie materiāli un konsultācijas putnkopības jautājumos, kā arī informācija par Tautas putnkopju biedrības darbību un kopīgajiem pasākumiem, vēsta pašvaldībā.

