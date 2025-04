No cepuma līdz risinājumam: Ogres skolniece cīnās pret plastmasas piesārņojumu, radot ēdamu vāciņu

Programmas mērķis ir iedvesmot un attīstīt meiteņu līderību, uzņēmību un spēju risināt sabiedrībā aktuālas problēmas, īpaši ilgtspējas un vides jomā. Tieši šajā kontekstā tapusi ideja par “Nom Nom Tops” – sociālu inovāciju, kas piedāvā gardu un videi draudzīgu alternatīvu plastmasas vienreizlietojamajiem dzērienu vāciņiem.

Alise kopā ar savām komandas biedrenēm – Nikollu Simakovu no Ventspils, Emīliju Vaheri-Abražuni no Rīgas, Gundegu Kļaviņu no Siguldas un Sofiju Petrovu no Jūrmalas – ir radījušas konceptu ēdamiem dzērienu vāciņiem, kas izgatavoti no cepuma. Šie cepumu vāciņi ne tikai aizsargā dzērienu no izlīšanas vai mikroplastmasas daļiņām, bet arī kalpo kā uzkoda, tādējādi apvienojot praktiskumu ar baudījumu. Galvenais mērķis – samazināt plastmasas atkritumu daudzumu un veicināt sabiedrības pāreju uz ilgtspējīgākiem patēriņa paradumiem, stāsta pašvaldībā.

""Nom Nom Tops" projekts ir lielisks piemērs tam, kā Ogres jaunieši ar radošu pieeju, tehnisku domāšanu un komandas garu spēj radīt inovatīvus un praktiski pielietojamus risinājumus mūsdienu vides problēmām. Šobrīd meitenes aktīvi testē dažādus cepumu vāciņu sastāvus un veidus, sadarbojoties ar mentoriem no pārtikas tehnoloģiju un dizaina jomām, lai izstrādātu pēc iespējas funkcionālāku, gardāku un izturīgāku produktu," stāsta pašvaldības pārstāvji.

Lai gan projekts vēl ir attīstības stadijā, tas jau ir izpelnījies uzmanību sociālajos tīklos un dažādos pasākumos, kuros “Nom Nom Tops” komanda dalās ar savu pieredzi un progresu.

"Ar šādu degsmi un redzējumu Ogres jaunieši, kā Alise Madara Māzika, pierāda, ka pozitīvas pārmaiņas var sākties tepat – skolas solā, pilsētas mērogā, ar radošu ideju un vēlmi darīt labāk!" atzīmē pašvaldības pārstāvji.