3. jūlijā
Plkst. 18.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā gaidāma mākslinieces Dārtas Madaras Cielavas personālizstādes “Piederības” atklāšana. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 3. jūlija līdz 27. septembrim. Atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
No plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, priecēs Vasaras vakaru danči. Uz pasākumu aicināti gan skatītāji un klausītāji, gan dancotāji un muzikanti, gan mazi, gan lieli – ikviens ogrēnietis un Ogres viesis! Ņem līdzi savu mūzikas instrumentu un mācies spēlēt dančus!
5. jūlijā
Ķeipenē svinēs “Svētkus vasaras plaukumā 2026” – būs dažādas aktivitātes no plkst. 9.00 visas dienas garumā! Plkst. 18.00 brīvdabas estrādē dziesmu spēle “Īsa pamācība mīlēšanā”. Teatrāls, dzīvespriecīgs, labdabīgi ironisks uzvedums, R. Paula mūzika, spilgti raksturi, asprātīgi dialogi, negaidītas situācijas maiņas. Uzvedumā piedalīsies: Aija Dzērve, Evija Krūze vai Terēze Lasmane, Aīda Ozoliņa, Ance Kukule-Sniķere, Artis Drozdovs, Jānis Kirmuška, Juris Kalniņš vai Voldemārs Šoriņš, Kristiāns Kareļins, Andris Daņiļenko, Valdis Zilverts. Režisors – J.Kalniņš. Mūzikas aranžētājs – V. Zilveris. Producente – A. Ozoliņa. Biļetes cena: 5 eiro.
Vakarā gaiddāms džeza velobrauciens Ogre-Ciemupe – plkst. 18.00 pulcēšanās braucienam Ogrē, Pilsētas skvērā. Plkst. 18.40 stepa dejas, plkst. 19.00 džeza mūzikas koncerts Ciemupes estrādē. No plkst. 18.00 darbosies kafejnīca. Ieeja bez maksas.
Kapusvētki
4. jūlijā Birzgales pagastā:
- plkst. 10.00 luterāņu kapusvētki Zizānu kapos; dievkalpojumu vadīs ev.lut. draudzes mācītājs Juris Morics;
- plkst. 11.00 luterāņu kapusvētki Meža kapos;
- plkst. 12.00 ev. lut. draudzes kapusvētki Birzgales kapos;
- plkst. 13.30 luterāņu kapusvētki Avenu kapos.
5. jūlijā Ikšķilē:
- plkst. 14.00 katoļu kapusvētki Ikšķiles vecajos kapos;
- plkst. 15.30 katoļu kapusvētki Ikšķiles jaunajos (Lazdukalna) kapos.