Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs norāda: “Esmu gandarīts par jau otro Dažādības forumu Ogres novadā. Vēl vairāk priecājos par to, ka mums vairs nav citam citu jāpārliecina, ka par dažādību ir jārunā. Mēs esam tikuši soli tālāk – domāt, KĀ darīt labāk, lai pamanītu ikvienu bērnu un jaunieti, veidotu viņa attīstību, balstoties uz viņa stiprajām pusēm, un ikviens saņemtu viņam nepieciešamo atbalstu.”
Foruma programma bija veidota trīs daļās – praktiskās darbnīcās, novada pedagogu pieredzes stāstu stendu prezentācijās un kopīgā noslēguma sesijā.
Praktiskajās darbnīcās, kuras vadīja pieaicināti eksperti un praktiķi, pirmsskolu un skolu pedagogiem un atbalsta speciālistiem bija iespēja apmeklēt divas no astoņām paralēlajām nodarbībām. Tajās tika aplūkota darba specifika ar dažādām bērnu mērķgrupām – bērniem lingvistiski neviendabīgā vidē, bērniem ar valodas grūtībām kā vienu no mācīšanās grūtību veidiem, kā arī bērniem ar UDHS, uzvedības, garīgās attīstības vai emocionālām grūtībām, vēsta pašvaldībā.
Noslēguma sesijā psiholoģe un kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste Gunita Kleinberga pievērsās pedagoga profesionālajai attieksmei un praktiskām pieejām darbā ar bērniem un pusaudžiem. Savā uzrunā viņa pozitīvu un atbalstošu attiecību nozīmi starp skolotāju un skolēniem kā būtisku priekšnoteikumu ikviena iesaistei mācībās.
Ogres novada Izglītības pārvaldes Izaugsmes atbalsta jomas vadītāja Ingūna Kaniņa uzsver:
“Dažādības forumā iegūtās zināšanas un prasmes aicinām nest uz savām pirmsskolām un skolām, dalīties ar kolēģiem un neaizmirst par resursu, kas jau šobrīd ir mūsu izglītības iestādēs – zinošajiem atbalsta speciālistiem: psihologiem, logopēdiem, speciālajiem un sociālajiem pedagogiem. Esam patiesi iepriecināti par lielo stenda prezentāciju skaitu – 19 pirmsskolu un skolu labās pieredzes stāstiem.”
Foruma laikā tika prezentēti 19 pieredzes stāsti, kuros Ogres novada izglītības iestāžu pedagogi un atbalsta speciālisti dalījās veiksmīgajās pieredzēs darbā ar bērniem un jauniešiem ar dažādām mācīšanās vajadzībām, vēsta pašvaldībā.